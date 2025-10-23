Koji je značaj američkih sankcija protiv Rusije?

Utjecaj američkih sanckija protiv Rusije se smatra simboličnim jer je američki predsjednik Donald Trump do sada polagao nade u posredovanje u mirovnom sporazumu između Rusije i Ukrajine i opirao se uvođenju sankcija.

SAD su najavile nove sankcije usmjerene protiv dviju najvećih ruskih naftnih kompanija – Rosnjefta i Lukoila u nastojanju da izvrše pritisak na Moskvu da pregovara o mirovnom sporazumu u Ukrajini.

Objava je uslijedila dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će planirani sastanak s ruskim kolegom Vladimirom Putinom u Budimpešti biti odgođen na neodređeno vrijeme.

“Svaki put kad razgovaram s Vladimirom, vodim dobre razgovore i onda oni ne vode nikamo“, rekao je Trump.

Iako će ekonomski utjecaj na Rusiju vjerojatno biti minimalan, to predstavlja veliku promjenu u Trumpovoj vanjskoj politici, nakon što je prethodno rekao da neće uvesti sankcije dok europske nacije ne prestanu kupovati rusku naftu. Kremlj je rekao da je Rusija imuna na sankcije.

Rosnjeft, državna tvrtka na čelu s bliskim saveznikom ruskog predsjednika Vladimira Putina, Igorom Sečinom i Lukoil, privatna tvrtka, čine gotovo polovicu ukupnog izvoza sirove nafte u zemlji, prema procjenama Bloomberga.

Zajedno, te dvije korporacije izvoze 3,1 milijun barela nafte dnevno.

Prema procjenama britanske vlade, Rosnjeft je sam odgovoran za gotovo polovicu ukupne ruske proizvodnje nafte, što čini 6% globalne proizvodnje.

Dva bivša američka veleposlanika u Ukrajini sugerirala su da dugoročni značaj tog poteza tek treba vidjeti.

“Sankcije će sigurno naštetiti ruskom gospodarstvu, koje već posrće”, rekao je veleposlanik John Herbst za BBC. “Ali mislim da je naivno očekivati ​​da će ovaj korak sam po sebi potaknuti Putina da doista sklopi primirje.”

“Ako želimo da Putin doista pregovara u dobroj vjeri, moramo održavati snažan pritisak, ekonomski i vojni, dugi niz mjeseci. Ali ovo je dobar početak.”

Bill Taylor, još jedan bivši veleposlanik, rekao je za BBC: “Ove sankcije su znak predsjedniku Putinu da mora sjesti za pregovarački stol.”

Zašto SAD sada uvodi sankcije?

Okončanje rata između Rusije i Ukrajine postao je središnja točka za Trumpa posljednjih mjeseci, a dobio je novi zamah nakon što je pomogao u posredovanju primirja u Gazi.

Sličan dogovor u Ukrajini do sada mu je izmicao, unatoč njegovim predizbornim obećanjima da će brzo riješiti situaciju, summit s Putinom u kolovozu nije dao nikakve opipljive rezultate, a Trump je sve više frustriran Moskvom.

Trump je nedavno pojačao pritisak na američke saveznike da obuzdaju potrošnju na rusku naftu – rekavši da će uvesti sankcije samo kada to učine. “Putinovo odbijanje da okonča besmisleni na kraju je potaknulo taj potez”, rekao je Bessent u srijedu.

Vijest dolazi tjedan dana nakon što je Velika Britanija uvela slične sankcije Rosnjeftu i Lukoilu.

“Jednostavno sam osjetio da je došlo vrijeme. Dugo smo čekali”, rekao je Trump.

Utjecaj sankcija na rat u Ukrajini

Trump je više puta podržao prijedloge za prekid rata u Ukrajini.

Rusija se usprotivila toj ideji, a glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov naznačio je da Rusija nije promijenila svoj stav o tome da želi da ukrajinske trupe napuste dijelove istočne regije Donbasa koje Kijev još uvijek kontrolira.

Ove nove sankcije, protiv tako ključnog stupa ruskog gospodarstva, mogle bi je natjerati da preispita taj stav. Tome se SAD nada – iako analitičari koji su razgovarali s BBC-jem ne očekuju velike trenutne promjene na bojištu u Ukrajini.

Prema dr. Stuartu Rollu, istraživaču u Centru za međunarodne sigurnosne studije Sveučilišta u Sydneyju, sankcije služe dvama primarnim ciljevima: materijalnom utjecaju na ruske industrijske kapacitete za vođenje rata i prisiljavanju Rusije da prihvati mirovne uvjete iz straha od eskalirajućih utjecaja sankcija na njihovo gospodarstvo i društvo.

“Neće utjecati na prvi cilj. Mogu utjecati na drugi cilj ako se postigne vješta diplomatska ravnoteža između mogućih posljedica nastavka rata i ustupaka koji će se pružiti kroz pregovore o miru”, dodao je.

Michael Raska, docent na Programu vojnih transformacija na singapurskom Tehnološkom sveučilištu Nanyang, rekao je da sankcije u bliskoj budućnosti vjerojatno neće promijeniti tijek rata u Ukrajini.

Postavlja se pitanje koje bi još zemlje mogle biti pogođene sankcijama?

Ove sankcije sigurno će zadati udarac ruskom gospodarstvu, s obzirom na to da porezi iz naftne i plinske industrije čine oko četvrtine nacionalnog saveznog proračuna.

Nafta i plin su najveći ruski izvozni proizvodi, a među najvećim kupcima Moskve su Kina i Indija, dvije najmnogoljudnije zemlje svijeta te Turska. Kina je prošle godine kupila rekordnih više od 100 milijuna tona ruske sirove nafte, što je činilo gotovo 20% ukupnog uvoza energije.

Slično tome, izvoz nafte u Indiju, koji je prije rata u Ukrajini činio samo mali dio njezina uvoza, od tada je porastao na oko 140 milijardi dolara (103,5 milijardi funti) od 2022.

Trump je prethodno uveo carinu od 25% na robu iz Indije kao, kako je rekao, odmazdu za takav uvoz.

Iako je Trump rekao da ga je indijski premijer Narendra Modi u utorak tijekom telefonskog razgovora uvjeravao da Delhi neće kupovati puno nafte od Rusije jer i on želi vidjeti kraj rata između Rusije i Ukrajine.

Hoće li porasti cijene nafte?

Vijesti o Trumpovim sankcijama već su uzrokovale rast globalnih cijena nafte, a Brent, vodeća međunarodna referentna vrijednost sirove nafte – zabilježio je porast od 5%.

Za usporedbu, Brent je zabilježio rast od 1,6% nakon što je Velika Britanija prošli tjedan najavila sankcije protiv Rosnjefta i Lukoila.

Ta je objava navela rusko veleposlanstvo u Londonu da upozori da bi ciljanje velikih ruskih energetskih tvrtki poremetilo globalnu opskrbu gorivom i povećalo troškove diljem svijeta, i za obitelji i tvrtke u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Čini se da se te zloslutne projekcije nisu ostvarile u većoj mjeri i blijede u usporedbi s porastom zabilježenim u posljednja 24 sata, dok Trumpova objava potiče neizvjesnost.

No dr. Rollo sugerira da se, čak i u ovom novijem slučaju, porast vjerojatno neće nastaviti.

“Srednjoročno i dugoročno ne očekujem da će ovo utjecati na cijene nafte globalno, osim ako se sekundarne sankcije na brodarstvo i financije povezane s tim tvrtkama ne počnu strogo provoditi“, rekao je za BBC.