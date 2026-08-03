Koliko morate raditi za jednu kuglicu sladoleda?

Prema usporedbi cijena u deset europskih zemalja, za kupnju kuglice sladoleda potrebno je najviše radnog vremena u Grčkoj – gotovo tri puta više nego u Njemačkoj.

Cijena jedne kuglice sladoleda u deset analiziranih zemalja kretala se od približno 1,15 do 4,10 eura.

Cijene su znatno varirale ovisno o lokaciji, vrsti objekta, veličini porcije i okusu. Promjene valuta također utječu na usporedbu kada se cijene iz zemalja izvan eurozone preračunaju u eure.

Na temelju informacija koje su prikupili novinari Euronewsa i nedavnih istraživanja tržišta, najviša cijena kuglice sladoleda je u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok je najniža zabilježena u Turskoj. Riječ je o okvirnoj usporedbi, a službenoj nacionalnoj statistici cijena.

Iako se usporedba fokusira na obične trgovine, neke turističke cijene su previše upečatljive da bi se ignorirale.

Iako je cijena u većem dijelu kopnene Grčke oko 2,60 eura, na popularnim turističkim otocima cijena po mjerici može doseći i do 6 eura.

Koliko stoji jedna kuglica sladoleda u odabranim europskim zemljama? Okvirne cijene u uobičajenim slastičarnicama, 2026. (Ondje gdje je naveden raspon cijena korištene su srednje vrijednosti. Cijene u turističkim područjima isključene su gdje god je to bilo moguće); Izvor: Euronews

Cijene su također naglo porasle u turskim turističkim odredištima, dosegnuvši 100–120 turskih lira, što je ekvivalentno otprilike 1,85–2,20 eura. To je velika marža u usporedbi sa srednjom cijenom od 62,50 turskih lira za obične trgovine u Istanbulu.

Nedavno istraživanje, koje je naručio Aldi, a provela tvrtka OnePoll među 2000 roditelja u Ujedinjenom Kraljevstvu, pokazalo je da ispitanici u prosjeku plaćaju 2,65 funti – otprilike 3,10 eura za sladoled iz kombija.

Kako bi procijenili koliko dugo ljudi moraju raditi da bi platili za jednu kuglu, Euronews Business usporedio je cijene s podacima o primanjima i prosječnom broju radnih sati.

Za zemlje članice Europske unije korišteni su Eurostatovi podaci o godišnjim neto primanjima. Mjera predstavlja procijenjenu neto plaću samca bez djece. Usporedivi podaci o neto plaći za Tursku i Ujedinjeno Kraljevstvo dolaze iz OECD-a.

Euronews je pretvorio godišnju neto plaću u procijenjenu zaradu po minuti koristeći podatke o prosječnom broju radnih sati iz Eurostata. Podatak za Ujedinjeno Kraljevstvo došao je od Ureda za nacionalnu statistiku.

Izračun ne odražava ni individualne porezne okolnosti ni razlike u radnim obrascima, plaćama i plaćenom dopustu. Drugim riječima, to je korisno mjerilo – a ne službena statistika ili stavrno financijsko stanje zaposlenika.

Prema izračunu, radniku u Njemačkoj za jednu kuglicu sladoleda potrebno je oko 7,4 minute rada.

To se povećava na 9,3 minute u Ujedinjenom Kraljevstvu i 11,4 minute u Belgiji. U Italiji je procijenjeno radno vrijeme 13,2 minute, a slijedi Francuska s 14,5 minuta.

Turska, Poljska i Španjolska su usko grupirane s oko 15 minuta. Brojka raste na 16,6 minuta u Portugalu i 20,9 minuta u Grčkoj.

Rast cijena usporava

Sladoled je u Grčkoj znatno poskupio u posljednjih nekoliko godina.

Konstantinos Glykos iz Centra za istraživanje i tehnologiju je za grčki medij Ta Nea rekao da su cijene porasle za oko 20% od 2020., uglavnom zbog akumuliranog učinka viših troškova energije.

Rekao je da je energija i dalje glavna briga industrije, dok cijene nafte igraju manju ulogu.

Međutim, u kasnijem intervjuu za ERT News Radio 105.8, Glykos je rekao da se troškovi proizvodnje nisu dodatno povećali u 2026. godini te da se većina posljednjih povećanja dogodila 2025. godine.

Cijene sastojaka također ovise o okusu. Glykos je rekao da kvalitetne kuglice pistacije mogu koštati između 40 i 80 eura po kilogramu, dok standardni okusi poput vanilije i jagode nisu doživjeli značajan porast. Najamnina i lokacija trgovina također utječu na konačnu cijenu.

Najnoviji službeni podaci o inflaciji slično sugeriraju da su se cjenovni pritisci nedavno ublažili, iako uz znatne razlike među zemljama.

Eurostatov harmonizirani indeks za led, sladoled i sorbete smanjio se za 0,4% u cijeloj EU u godini do lipnja 2026. U eurozoni je pao za 0,2%.

Portugal je zabilježio najveći pad, od 8,3%, a slijede Švedska s 4,6% te Danska i Luksemburg s 2,8%. Cijene su pale za 2,6% u Grčkoj i 2,3% u Belgiji.

Na drugom kraju ljestvice, cijene su porasle za 7,9% u Litvi, 6,4% u Rumunjskoj, 3,8% u Slovačkoj i 2,6% u Austriji. Među zemljama uključenim u usporedbu cijena, inflacija u ovoj kategoriji dosegla je 1,2% u Španjolskoj, 0,8% u Njemačkoj i 0,2% u Poljskoj. Indeks je pao u Francuskoj, Belgiji, Grčkoj i Portugalu.

Negativna godišnja stopa inflacije ne znači da se cijena sladoleda vratila na cijenu prije 2020. To samo znači da je relevantni indeks cijena u lipnju 2026. bio niži nego godinu dana ranije.