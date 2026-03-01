Koliko nafte dolazi iz država pogođenih sukobom na Bliskom istoku

Među državama pogođenima sukobom na Bliskom istoku, Iran je najveći proizvođač nafte.

Nakon subotnjih američko-izraelskih napada na Iran, iranske snage izvele su više uzvratnih napada. Izrael je bio meta nekoliko valova raketnih napada i napada dronovima, a napadnute su i američka flota te vojne baze u Bahreinu. Eksplozije su odjeknule i u Dubaiju i Dohi, a o napadima se izvještava i iz Kuvajta i Omana. Ako bi se sukob dodatno zaoštrio, prema mišljenju analitičara Iran bi se mogao odlučiti i na napade na energetsku infrastrukturu susjednih država. To bi moglo dovesti do znatnog rasta cijena nafte i izazvati potrese u svjetskom gospodarstvu.

Prema podacima iz godišnjeg statističkog pregleda BP Energy Institutea, među državama pogođenima sukobom najveći proizvođač nafte je upravo Iran. Godine 2024. proizveo je više od pet milijuna barela sirove nafte dnevno, što predstavlja 5,2-postotni udio u svjetskoj proizvodnji nafte. Time je peti najveći proizvođač nafte u svijetu. Iran je također odlučio zatvoriti Hormuški tjesnac, jednu od ključnih ruta za svjetsku trgovinu naftom i plinom. Iranska revolucionarna garda u subotu je priopćila da je Hormuški tjesnac zbog napada nesiguran te je počela slati upozorenja brodovima da ne uplovljavaju u njega. Podaci o praćenju plovidbe platforme MarineTraffic pokazuju da se promet kroz tjesnac smanjio za oko 70 posto.

Proizvodnja nafte po pojedinim državama

Svjetska proizvodnja nafte 2024. godine dosegnula je oko 97 milijuna barela dnevno. Najveći proizvođač nafte na svijetu su Sjedinjene Američke Države, koje su 2024. u prosjeku proizvodile 20,1 milijun barela sirove nafte dnevno, što čini više od petine svjetske proizvodnje.

Slijedi Saudijska Arabija s proizvodnjom od 10,9 milijuna barela dnevno i udjelom od 11,2 posto, a odmah iza nje je Ruska Federacija s 10,8 milijuna barela dnevno, odnosno udjelom od 11,1 posto, pokazuje izvješće BP Energy Institutea.

