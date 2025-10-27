Komisija stavila na raspolaganje 13,8 milijuna eura za prekogranična novinarska partnerstva i pluralizam

U okviru šestog godišnjeg poziva na podnošenje prijedloga u sklopu programa Kreativna Europa Europska komisija stavila je na raspolaganje ukupno 13,8 milijuna eura za prekograničnu suradnju u novinarstvu i medijski pluralizam.

Dio sredstava proizlazi iz poziva na financiranje suradnje u novinarstvu te podupire prekogranična partnerstva informativnih medija. Cilj je povećati otpornost europskog sektora informativnih medija koji se suočava s višestrukim izazovima, uključujući financijsku održivost profesionalnog novinarstva. Raspoloživi proračun za taj poziv iznosi 6,9 milijuna eura, pri čemu je za svaki dvogodišnji projekt moguće dobiti najviše 2 milijuna eura.

Druga dimenzija poziva podupire medijski pluralizam i otvorena je organizacijama koje mogu djelovati kao posrednici za uspostavu i raspodjelu programa financijske potpore lokalnim i regionalnim medijima, medijima u zajednici, istraživačkom novinarstvu ili medijima specijaliziranima za vijesti od javnog interesa. Raspoloživi proračun za taj poziv iznosi 6,9 milijuna eura, pri čemu je za svaki dvogodišnji projekt moguće dobiti najviše 2,5 milijuna eura.

Budući da čitatelji prelaze na internetske izvore vijesti, tradicionalni mediji teže opstaju, što ugrožava brojne manje, neovisne medijske organizacije. Stoga im je potrebna potpora kako bi poboljšali svoj položaj, prilagodili metode rada, nastavili građanima nuditi originalno izvješćivanje iz prve ruke, pomogli održavanju odgovornosti donositelja odluka te u konačnici pridonijeli raznolikijem i neovisnijem medijskom sektoru.

Oba poziva otvorena su do 4. veljače 2026.

Izgradnja otpornosti društva te potpora medijskoj pismenosti i neovisnom novinarstvu dio su širih nastojanja Komisije da Europljanima omogući donošenje informiranih odluka i aktivno sudjelovanje u demokratskim procesima. Ta će načela biti i središnji dio predstojećeg europskog štita za zaštitu demokracije, kako je najavljeno u govoru o stanju Unije 2025. predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen.