Korporativne financije pod najvećim pritiskom transformacije u posljednja dva desetljeća

Korporativne financije ulaze u razdoblje u kojem brzina, točnost i povezanost podataka postaju glavni prioritet. Kompanija Farseer je provela istraživanje među 496 financijskih stručnjaka iz Europe kako bi otkrio kako se financijski odjeli prilagođavaju rastućim zahtjevima tržišta i tehnologije.

Ključni zaključci istraživanja pokazuju kako 72% ispitanika ulaže u naprednu analitiku radi donošenja preciznijih odluka, dok 61% ubrzava automatizaciju kako bi smanjili ručni rad i rizik pogrešaka,

Također, 50% ispitanika se intenzivno fokusira na točnost prognoza zbog nestabilnog tržišnog okruženja, dok se 70% ispitanika koristi ili planira koristiti AI u financijama u bliskoj budućnosti

Isto tako 38% ispitanih navodi kvalitetu podataka kao glavni izazov u planiranju i analizi.

“Financije postaju strateški partner upravi. Ne čekaju probleme, već utječu na smjer poslovanja. Taj pomak traži tehnologiju koja može pratiti tempo tržišta i pritisak brzih odluka. Tamo gdje financije imaju sređene podatke i prave alate, uprava dobiva sigurnog suigrača u rastu i konkurentnosti”, izjavila je Matija Nakić, izvršna direktorica Farseera.

Sudionici ankete su iskusni profesionalci. Više od 70% sudionika ankete ima preko 10 godina iskustva u financijama i radi u srednjim i velikim poduzećima. Upravo tamo poslovna kompleksnost eksponencijalno raste.

Iz ankete proizlazi kako se u korporativnim financijama ponajviše mijenjaju pristup i brzina donošenja odluka. Istraživanje pokazuje ključne trendove koji su – brže donošenje odluka uz bolji pristup podacima, uspostava modernih alata i integriranih sustava, kreiranje više scenarijskih analiza i fleksibilnije planiranje te veća uloga financija u upravljačkoj strategiji

A zaključak je kako su glavni vanjski pritisci inflacija, geopolitički rizici i nedostatak stručnog kadra. Financijski timovi moraju povećati učinkovitost bez povećanja opterećenja.

“Financije više nisu samo podrška iz sjene. Danas određuju tempo poslovanja. Tvoji podaci moraju govoriti u stvarnom vremenu. Bez čekanja. Tko još čeka izvještaj, već zaostaje. U kompanijama koje rastu, financije vode igru. Oni koji to prepoznaju na vrijeme, pretvaraju brzinu i točnost u jasnu prednost.” izjavio je Igor Kranjčec, VP Marketinga u Farseeru.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se