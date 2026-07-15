Korporativni dug: Koje se europske zemlje najviše zadužuju?

Sedam europskih zemalja premašuje referentnu vrijednost Europske komisije za dug tvrtki, ali brojke pokazuju složeniju priču.

Zemlje u kojima tvrtke duguju najviše nisu one koje biste očekivali.

Novi podaci Eurostata pokazuju da se korporativni dug znatno razlikuje diljem Europske unije. Sedam država članica ima korporativni dug koji prelazi prag upozorenja Europske komisije od 85% BDP-a.

Brojke otkrivaju zapanjujuću razliku: neka od najvećih europskih gospodarstava imaju relativno skroman korporativni dug, dok nekoliko najmanjih financijskih središta bloka prednjače na ljestvici, prenosi Euronews.

Uspoređuje se dug nefinancijskih korporacija s bruto domaćim proizvodom svake zemlje, što uključuje bankovne kredite i dužničke vrijednosne papire poput korporativnih obveznica, a isključuje banke, osiguravatelje i druge financijske institucije.

U cijeloj Europskoj uniji, korporativni dug iznosio je 70,1% BDP-a na kraju 2025.

Unutar eurozone, omjer je bio nešto viši i iznosio je 71,6%. Obje brojke su blizu najniže razine u gotovo dvadeset godina, što odražava snažan nominalni gospodarski rast posljednjih godina koji je nadmašio porast korporativnog zaduživanja.

Europska komisija koristi prag od 85% BDP-a kao dio svog postupka u slučaju makroekonomske neravnoteže.

Referentna vrijednost uvedena je nakon globalne financijske krize i krize državnog duga eurozone kao pokazatelj potencijalno prekomjernog zaduživanja privatnog sektora.

Prelazak praga ne signalizira automatski financijske poteškoće niti pokreće sankcije.

Umjesto toga, potiče Komisiju da procijeni odražava li visoki dug stvarne ekonomske ranjivosti ili strukturne čimbenike koji napuhuju statistiku.

Sedam europskih zemalja s najvećim korporativnim dugom

7. Belgija — 90,6% BDP-a

Položaj Belgije uvelike je rezultat njezine dugogodišnje uloge baze za multinacionalne tvrtke koje upravljaju internim financiranjem.

Godinama su međunarodne grupe osnivale financijske tvrtke u Belgiji kako bi iskoristile povoljne porezne aranžmane. Velik dio duga stoga predstavlja financiranje unutar grupe, a ne zaduživanje belgijskih operativnih društava.

Nacionalna banka Belgije procjenjuje da će, nakon uklanjanja tih internih financijskih operacija, dug poduzeća pasti na oko dvije trećine BDP-a, što je znatno niže od podatka Eurostata.

6. Francuska — 91,6% BDP-a

Francuska je drugačija.

Za razliku od nekoliko zemalja koje su visoko na ljestvici, njezin povišeni korporativni dug općenito se smatra stvarnim makroekonomskim problemom.

Banka Francuske više je puta identificirala francuske tvrtke kao najzaduženije među najvećim gospodarstvima eurozone. Čak i nakon što se uračunaju značajne gotovinske rezerve mnogih tvrtki, zaduženost ostaje znatno iznad prosjeka eurozone.

Središnja banka također je upozorila da se francuska poduzeća suočavaju s relativno visokim troškovima servisiranja duga u usporedbi s mnogim europskim poduzećima.

5. Nizozemska — 106,3% BDP-a

Prema Europskoj komisiji, multinacionalne kompanije čine oko 60% ukupnog duga tvrtki zabilježenog u zemlji. Velik dio tog duga sastoji se od financiranja između različitih dijelova iste korporativne grupe.

Nizozemska središnja banka već dugo ukazuje na veliku mrežu tvrtki u zemlji koje usmjeravaju međunarodna ulaganja bez obavljanja značajne poslovne aktivnosti u samoj Nizozemskoj.

Nakon što se te tvrtke isključe, dug nizozemskih tvrtki čini se daleko manje neobičnim.

4. Cipar — 107,3% BDP-a

Europska središnja banka procjenjuje da tvrtke s malom ili nikakvom stvarnom gospodarskom aktivnošću čine većinu međunarodne imovine i obveza zemlje.

Više od 80% prekograničnih ulaganja u Cipar usmjeravaju se putem ovih subjekata sa posebnom namjenom.

Kao rezultat toga, veliki udio duga zabilježen u službenoj statistici odražava međunarodne strukture financiranja, a ne zaduživanje poduzeća aktivnih u ciparskom gospodarstvu.

3. Švedska — 108,6% BDP-a

Švedska je jedna od rijetkih zemalja pri vrhu ljestvice gdje dug uglavnom odražava zaduživanje domaćih tvrtki.

Velik dio toga koncentriran je u komercijalnim nekretninama.

Švedske tvrtke za nekretnine su se tijekom godina iznimno niskih kamatnih stopa znatno zaduživale, financirajući se i putem banaka i putem tržišta obveznica.

Kada su kamatne stope naglo porasle nakon 2022., sektor je postao jedna od glavnih financijskih ranjivosti zemlje.

2. Danska — 115,4% BDP-a

Visoka razina duga tvrtki u Danskoj također je uglavnom stvarna.

Najveće međunarodne tvrtke u zemlji, uključujući Novo Nordisk, DSV, Carlsberg i Ørsted, sve se više okreću međunarodnim tržištima obveznica kako bi financirale svoju ekspanziju.

Prema Danmarks Nationalbank, zaduživanje korporativnim obveznicama utrostručilo se u posljednjih pet godina.

1. Luksemburg — 251,1% BDP-a

Luksemburg je u posebnoj kategoriji. Dug tvrtki je dva i pol puta veći od godišnjeg BDP-a zemlje, što je daleko najveći omjer u Europskoj uniji.

Ipak, središnja banka te zemlje tvrdi da se ta brojka lako može pogrešno protumačiti.

Luksemburg je domaćin tisućama holding i financijskih tvrtki u stranom vlasništvu čiji je dug uglavnom pokriven financijskom imovinom.

Umjesto da ukazuje na prekomjerno zaduživanje domaćih poduzeća, brojka odražava ulogu Luksemburga kao jednog od vodećih svjetskih središta za međunarodne korporativne financije.

Možda najveće iznenađenje nalazi se na drugom kraju ljestvice.

Unatoč najvećem opterećenju javnim dugom u Europskoj uniji – 146% BDP-a u Grčkoj i 137% u Italiji na kraju 2025. – njihovi korporativni sektori ostaju među najmanje zaduženima u eurozoni.

Korporativni dug iznosio je 58,6% BDP-a u Grčkoj i 55,1% u Italiji, što je znatno ispod prosjeka EU.

U obje zemlje dug je prvenstveno koncentriran u javnom sektoru, a ne među privatnim tvrtkama.

Zašto mala gospodarstva dominiraju ljestvicom

Četiri od pet zemalja na vrhu ljestvice – Luksemburg, Nizozemska, Cipar i Belgija – relativno su mala gospodarstva.

To se uglavnom objašnjava njihovom ulogom međunarodnih financijskih središta.

U tim se zemljama nalaze tisuće holding društava i financijskih instrumenata koje multinacionalne korporacije koriste za upravljanje investicijama i internim financiranjem preko granica.

Iako ti subjekti često imaju ograničenu gospodarsku aktivnost u zemlji domaćinu, u službenoj statistici se klasificiraju kao nefinancijska poduzeća.

Visokim brojkama doprinosi i važan metodološki detalj.

Eurostat isključuje kreditiranje između tvrtki sa sjedištem u istoj zemlji, ali financiranje između tvrtki unutar iste multinacionalne grupe ostaje uključeno kada prelazi nacionalne granice.

U međunarodnim financijskim središtima, ovi prekogranični tokovi unutar grupe čine značajan udio zabilježenog korporativnog duga, povećavajući ukupne omjere.

To objašnjava zašto središnje banke u zemljama poput Belgije i Luksemburga objavljuju alternativne mjere koje uklanjaju te strukture financiranja i pokazuju znatno niže razine domaće korporativne zaduženosti.

Što podaci zapravo pokazuju?

Na prvi pogled, podaci sugeriraju da su najzaduženije europske tvrtke koncentrirane u Luksemburgu, Cipru i Nizozemskoj.

U stvarnosti, brojke otkrivaju jednako mnogo o tome gdje multinacionalne korporacije odlučuju organizirati svoje financije kao i o zaduživanju domaćih poduzeća.

Nakon što se isključi utjecaj međunarodnih financijskih centara, slika se znatno mijenja.

Francuska se pojavljuje kao značajan izuzetak: jedino veliko europsko gospodarstvo koje kombinira i visoki javni dug i istinski povećanu korporativnu zaduženost.

Za razliku od nekoliko manjih zemalja na vrhu ljestvice, francuska središnja banka smatra da korporativna zaduženost predstavlja stvarnu makrofinancijsku ranjivost, a ne samo statistiku.