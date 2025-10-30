Kraj monopola Eurostara: Virgin pokreće izravne vlakove od Londona do pariške zračne luke i Disneylanda

Eurostar je od otvaranja Eurotunela 1994. godine imao monopol na putničke linije koje povezuju Britaniju i kontinent. No sada, nakon što je Virgin dobio pristup depou Temple Mills – jedinom koji prugom povezuje London s tunelom između Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske – kompanija Richarda Bransona napokon može uvesti vlastite linije i postati konkurencija dosad nedodirljivom Eurostaru.

Virgin Trains se nada da će uvesti prve britanske izravne vlakove do zračne luke Paris Charles de Gaulle, nakon što je svladala glavnu prepreku za pokretanje međunarodnih usluga kroz Eurotunel.

Tvrtka Richarda Bransona priopćila je da se fokusira na uspostavljanje linija između londonske stanice St Pancras i središta Pariza, Bruxellesa i Amsterdama do 2030. godine, ali da je u pregovorima i s najprometnijom francuskom zračnom lukom o mogućnosti novih linija. U četvrtak je regulator, Ured za željeznicu i ceste (Office of Rail and Road – ORR), odobrio Virgin Trainsu pristup Eurostarovu depou Temple Mills u istočnom Londonu za održavanje i skladištenje vlakova, piše The Standard.

U razgovoru za agenciju PA News, Branson je to nazvao “velikom preprekom koju su morali svladati”, iako će Virgin Trains trebati dodatna regulatorna odobrenja za pitanja poput pristupa pruzi i sigurnosti prije nego što započne međunarodne usluge. ORR je odbio konkurentske zahtjeve tvrtki Evolyn, Gemini Trains i Trenitalia za korištenje depoa, a Eurostar nije uspio dobiti dozvolu za korištenje slobodnih kapaciteta depoa za širenje.

Temple Mills je jedini depo kojemu se može pristupiti s linije High Speed 1, koja povezuje London i tunel. Brenson je odluku regulatora opisao kao “fantastičnu” i za Virgin Atlantic, zrakoplovnu kompaniju koju je osnovao, jer ona ima partnerstvo s Air Franceom, čije je sjedište u zračnoj luci Charles de Gaulle.

Pokrit će dio letova

Virgin Atlantic nema dovoljno termina na londonskom Heathrowu za obavljanje kratkih letova u konkurenciji s British Airwaysom (BA). “Oni neće imati vlakove koji idu u Europu. Ovo će nam pomoći u konkurentskom smislu.”, rekao je Brenson.

Sedamdesetpetogodišnji Branson također je izrazio nadu da će Virgin Trains ponovno pokrenuti linije između St Pancrasa i Disneylanda Pariz, makar u ograničenom opsegu. “Upravo sam pomislio da bih htio povesti unuke, ali dok dođe vrijeme, oni će vjerojatno voditi mene – bit će tinejdžeri. No, svakako bismo trebali provesti dan ili dva u Disneylandu, čak i ako ne bude redovne linije.”

Eurostar je prestao voziti do Disneylanda u lipnju 2023. kako bi se usredotočio na svoje glavne rute.

Tunel koristi 50 posto kapaciteta

Na pitanje hoće li Virgin Trains nuditi jeftinije karte od Eurostara, Brenson je odgovorio: “Ako nema konkurencije, cijene će uvijek biti visoke. Ljudi nemaju izbora nego platiti koliko god Eurostar traži. Ako postoji konkurencija, cijene će neizbježno pasti. Ako imamo slobodnih sjedala, smanjit ćemo cijene.”

Eurostar ima monopol na putničke usluge kroz tunel otkako je otvoren 1994. godine. “Vrijeme je da se prekine ovaj 30-godišnji monopol i da se na ovu rutu unese malo Virginove magije”, rekao je Brenson.

Tunel se trenutačno koristi samo oko 50 posto kapaciteta, iako njime prometuju i vlakovi LeShuttle koji prevoze vozila između Folkestonea u Kentu i Calaisa u sjevernoj Francuskoj. Virgin Trains planira voziti između St Pancrasa i istih kolodvora u Parizu, Bruxellesu i Amsterdamu koje koristi Eurostar, ali ima i ambicije proširiti usluge “dalje po Francuskoj, te u Njemačku i Švicarsku”.

Tvrtka je u četvrtak objavila da će ih financirati infrastrukturni investitor Equitix. Virgin Group će predvoditi financiranje operativne tvrtke, zajedno s Equitixom i fondom rizičnog kapitala Azzurra Capital.