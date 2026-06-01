Kreditiranje kompanija u eurozoni blago ubrzalo i u travnju

Kreditiranje kompanija u eurozoni blago je ubrzalo i u travnju, treći mjesec zaredom, dok je ponuda novca osjetno posustala, pokazali su ponedjeljak preliminarni podaci Europske središnje banke (ECB).

Kreditiranje kompanija uvećano je u travnju na godišnjoj razini za 3,4 posto, najviše u gotovo tri godine, izračunali su preliminarno u ECB-u.

U ožujku bilo je poraslo za 3,2 posto, pokazalo je izvješće.

Podaci ECB-a pokazuju tako da su krediti kompanijama u travnju porasli treći mjesec zaredom, nakon kratkotrajnog posustajanja na samom početku godine.

Krediti kućanstvima porasli su pak za 3,0 posto, kao i u prethodna četiri mjeseca, potvrdivši najsnažniji tempo rasta od proljeća 2023. godine.

Pokazatelj ponude novca M1, koji uključuje gotovinu u opticaju i prekonoćne depozite, pokazuje pak daljnje posustajanje, prema stopi rasta od 3,8 posto, najnižoj od početka prošle godine. U ožujku bio je pokazao rast ponude za 4,7 posto, prema revidiranom podatku. Gotovo dvogodišnje razdoblje smanjene ponude završilo je u kolovozu 2024. godine.

Najširi pokazatelj ponude novca, monetarni agregat M3, koji obuhvaća i oročene depozite, porastao je u travnju za 2,7 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, što je najslabiji rast od kraja prošle godine. U ožujku je bio uvećan za 3,2 posto.

