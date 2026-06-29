Kreditiranje kompanija u eurozoni zamjetno ubrzalo u svibnju

Kreditiranje kompanija u eurozoni zamjetno je ubrzalo u svibnju, a poboljšana je i ponuda novca, pokazali su ponedjeljak preliminarni podaci Europske središnje banke (ECB).

Kreditiranje kompanija uvećano je u svibnju na godišnjoj razini za 4,0 posto, najviše u tri godine, pokazuju preliminarni izračuni ECB-a.

U travnju bilo je poraslo za 3,4 posto, pokazalo je izvješće.

Kreditni plasmani kompanijama ubrzali su tako u svibnju četvrti mjesec zaredom, nakon kratkotrajnog posustajanja na samom početku godine.

Kreditiranje kućanstava uvećano je pak u svibnju za 3,1 posto, signalizirajući tek marginalno ubrzanje, nakon stabilnog, 3-postotnog rasta u prethodnih pet mjeseci, i stabilizaciju tempa na najvišoj razini od početka 2023. godine.

Pokazatelj ponude novca M1, koji uključuje gotovinu u opticaju i prekonoćne depozite, pokazao je u svibnju rast od 4,0 posto. U travnju uvećan je za 3,8 posto, najslabije od početka prošle godine. Gotovo dvogodišnje razdoblje smanjene ponude završilo je u rujnu 2024. godine.

Najširi pokazatelj ponude novca, monetarni agregat M3, koji obuhvaća i oročene depozite, pokazuje pak zamjetno ubrzanje, prema stopi rasta od 3,2 posto, za pola postotna boda većoj nego u travnju.

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