Lagarde iz ECB-a upozorava na rizik za svjetsko gospodarstvo zbog Trumpovog miješanja u FED

Američki predsjednik Donald Trump više ne skriva svoje nezadovoljstvo šefom FED-a Jeromeom Powellom, koji dugo odbija sniziti kamatne stope kako bi potaknuo rast i zapošljavanje.

Predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde istaknula je kako bi smjena predsjednika Federalnih rezervih Jeromea Powella predstavljala vrlo ozbiljnu opasnost za američko i svjetsko gospodarstvo.

Trump je više puta napao predsjednika FED-a jer je odbio sniziti kamatne stope i prijetio mu otkazom. Trump također pokušava otpustiti guvernerku Federalnih rezervi Lisu Cook. Cook je istaknula da Trump nema zakonski opravdane razloge i da će nastavljati obavljati svoju dužnost.

“Kad američka monetarna politika više ne bi bila neovisna, već ovisna o diktatima ove ili one osobe, onda vjerujem da bi učinak na ravnotežu američkog gospodarstva i šire globalno gospodarstvo mogao biti vrlo zabrinjavajući”, rekla je Lagarde za Radio Classique.

“Ako Vrhovni sud zauzvrat postane predmet političkog pritiska, onda sam vrlo zabrinuta za vladavinu prava u Sjedinjenim Državama.”

Lagarde je također rekla da presuda američkog žalbenog suda u petak, prema kojoj je većina Trumpovih carina nezakonita, stvara daljnju neizvjesnost globalnim ekonomskim izgledima.

Osvrnula se i na situacilju u Francuskoj, koja trenutno proživljava političku krizu.

Ako ne dođe do dramatičnog preokreta, Francuska će sljedećeg ponedjeljka ostati bez vlade. François Bayrou, koji se ovog tjedna sastaje s čelnicima stranaka, pozvat će svoju vladu na odgovornost tijekom glasovanja o povjerenju u Nacionalnoj skupštini. “Svi rizici pada vlada u svim zemljama eurozone su zabrinjavajući “, kaže Lagarde.

No, predsjednica ECB-a prilično je smirena u pogledu stanja francuskog bankarskog sustava: “Bolji je nego što je bio tijekom posljednje financijske krize, dobro je strukturiran.”