Larry Ellison odlučio osobno jamčiti s 40 milijardi dolara za preuzimanje Warner Bros Discoveryja

Suosnivač Oraclea pristao je osobno stati iza Paramoun­tove ponude vrijedne 108 milijardi dolara za preuzimanje Warner Bros Discoveryja, nastojeći ukloniti sumnje u financiranje tog posla.

Paramount je u ponedjeljak objavio da je suosnivač Oraclea Larry Ellison, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, pristao dati “neopozivo osobno jamstvo” za 40,4 milijarde dolara vlasničkog financiranja Paramoun­tova pokušaja da presretne Netflixovu ponudu za Warner Bros DIscovery (WBD), koju predvodi milijarderov sin David.

WBD je prošlog tjedna pozvao dioničare da glasaju za gotovo 83 milijarde dolara vrijednu Netflixovu ponudu za svoj studio i streaming poslovanje, tvrdeći da je Paramoun­tova ponuda za cijelo poslovanje, uključujući kabelske kanale, “lošija”, piše Financial Times.

Dao vremena za razmišljanje

Kao jedan od razloga naveo je izostanak osobnog jamstva Larryja Ellisona, pri čemu je posao umjesto toga bio osiguran opozivim obiteljskim fondom (trustom op. a.).

U sklopu nastojanja da uvjeri WBD da ponovno razmotri ponudu, Paramount je u ponedjeljak rekao da je Ellison pristao ne opozvati obiteljski trust, za koji je naveo da je tijekom posljednjih desetljeća bio suprotna strana u brojnim transakcijama. Paramount je također objavio dokumente koji potvrđuju da trust posjeduje 1,16 milijardi dionica običnih dionica Oraclea.

Poboljšana ponuda povećala je naknadu za raskid ugovora u slučaju da regulatori blokiraju posao s 5 na 5,8 milijardi dolara, kako bi se izjednačila s onom koju je obećao Netflix. Paramount je također produljio rok za ponudu za preuzimanje do 21. siječnja, dajući dioničarima WBD-a više vremena za razmatranje pokušaja preuzimanja gotovo 83 milijarde dolara vrijedne Netflixove ponude.

Može dodatno “podebljati” ponudu

Paramount je pozvao WBD da dioničarima pruži više informacija o načinu na koji je vrednovao suparničke ponude, tvrdeći da je prošlotjedna objava izostavila ključne financijske analize, uključujući procjenu vrijednosti WBD-ova odjela kabelskih mreža, koji obuhvaća CNN i Discovery, a koji Paramount procjenjuje na dolar po dionici.

“Očekujemo da će upravni odbor WBD-a poduzeti potrebne korake kako bi osigurao ovu transakciju koja povećava vrijednost te očuvao i ojačao kultno hollywoodsko blago za budućnost”, rekao je David Ellison, glavni izvršni direktor Paramoun­ta.

Osoba bliska Paramoun­tu rekla je da je najnoviji potez usmjeren na prisiljavanje WBD-a da se vrati za pregovarački stol. Dodala je da je Paramount, ako WBD pokaže dobru volju, otvoren za povećanje svoje gotovinske ponude. Međutim, ta je osoba dodala da trenutačno ne postoji plan za dodatno poboljšanje ponude.