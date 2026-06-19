Legendarni Air Force One odlazi u povijest. Hoće li ga zamijeniti kontrovezni Trumpov zrakoplov?

Dok jedan od najprepoznatljivijih simbola američke moći odlazi u mirovinu, njegov mogući nasljednik otvara pitanja sigurnosti, etike i političkog utjecaja stranih država.

Nakon gotovo četiri desetljeća službe, jedan od legendarnih predsjedničkih zrakoplova Air Force One završio je svoju posljednju misiju. No oproštaj od Boeinga 747 koji je prevozio američke predsjednike od vremena Georgea H. W. Busha odmah je otvorio novo pitanje: približava li se trenutak kada će Donald Trump u službu uvesti kontroverzni zrakoplov koji je dobio na dar od Katara?

Poruke visokih dužnosnika Bijele kuće na društvenim mrežama sugeriraju da je kraj jedne ere već stigao. Steven Cheung, direktor komunikacija predsjednika Trumpa, objavio je fotografiju zrakoplova nakon povratka sa summita G7 uz poruku: “Dobro si služio. Posljednja vožnja.” Sličnu poruku poslala je i glavna američka protokolarna dužnosnica Monica Crowley, koja je posljednji let opisala kao povijesni trenutak.

Zrakoplov o kojem je riječ jedan je od dva posebno modificirana Boeinga 747 VC-25A koji su od 1990. godine predstavljali simbol američke izvršne vlasti. Kada se predsjednik nalazi u njemu, dobiva oznaku Air Force One.

Katarski Boeing uskoro u služni?

Dok jedan predsjednički zrakoplov odlazi u povijest, drugi se priprema za ulazak u flotu. Američko ratno zrakoplovstvo potvrdilo je da će se Boeing 747 poznat kao VC-25B uskoro pridružiti postojećoj predsjedničkoj floti. Riječ je o zrakoplovu koji je Katar darovao Sjedinjenim Državama, što je od samog početka izazvalo političke i etičke kontroverze.

Prema NBC Newsu, Trump razmatra mogućnost da upravo taj zrakoplov prvi put upotrijebi tijekom putovanja na Mount Rushmore sljedećeg mjeseca, u sklopu obilježavanja 250. godišnjice američke neovisnosti.

Katarski Boeing 747 na pisti Međunarodne zračne luke Palm Beach nakon što je američki predsjednik Donald Trump obišao zrakoplov foto: Roberto Schmidt/AFP

Američko ratno zrakoplovstvo navelo je da je letjelica uspješno završila testiranja te da će tijekom ljeta dobiti novu crveno-bijelo-plavu vanjsku shemu, kakvu Trump zagovara još od svojeg prvog predsjedničkog mandata, piše AFP.

Poklon vrijedan milijune dolara

Katarski Boeing vrijedan je nekoliko stotina milijuna dolara, što ga čini jednim od najvrjednijih darova koje je neka strana država ikada ustupila američkoj vladi.

Upravo zbog toga cijeli projekt izazvao je brojne kritike. Protivnici upozoravaju na mogući sukob interesa te postavljaju pitanje je li primjereno da predsjednik koristi zrakoplov koji je donirala strana država.

Dodatne kontroverze proizlaze iz sigurnosnog aspekta. Air Force One nije običan zrakoplov, već jedna od najsloženijih letećih platformi na svijetu. Stručnjaci ističu da predsjednički zrakoplovi raspolažu sofisticiranim sustavima elektroničkog ratovanja, zaštitom od projektila i komunikacijskom opremom koja omogućuje predsjedniku upravljanje državom čak i tijekom kriznih situacija.

Trumpova dugogodišnja opsesija

Trump već godinama otvoreno izražava nezadovoljstvo postojećom predsjedničkom flotom. Tijekom prvog mandata inzistirao je na novom dizajnu Air Force Onea, a model zrakoplova s novom shemom boja držao je na stoliću u Ovalnom uredu.

Prošle godine izjavio je da bi bilo “glupo” odbiti katarski dar, dok je istodobno kritizirao starost postojećih zrakoplova.

Dugoročno rješenje ipak bi trebali predstavljati novi predsjednički zrakoplovi koje Boeing razvija za američku vladu. No projekt nabave dvaju novih modela 747-8 već godinama prate kašnjenja i rast troškova, zbog čega se očekivani rokovi isporuke neprestano pomiču.

Za Trumpa, koji je modernizaciju Air Force Onea pretvorio u osobni prioritet, katarski Boeing mogao bi poslužiti kao privremeno rješenje. Za njegove kritičare, međutim, ostaje simbol pitanja gdje završava diplomatski poklon, a počinje potencijalni politički problem.