Londonski gradonačelnik upozorava: “Umjetna inteligencija mogla bi uništiti radna mjesta”

Umjetna inteligencija (AI) mogla bi postati oružje za masovno uništavanje radnih mjesta ako se ne kontrolira pravilno, rekao je londonski gradonačelnik Sadiq Khan.

Tijekom svog godišnjeg govora u Mansion Houseu, gradonačelnik je iznio svoju zabrinutost zbog utjecaja umjetne inteligencije na londonsko tržište rada.

Rekao je da je potrebna hitna akcija kako bi se iskoristio potencijal umjetne inteligencije i koristio kao supersila za pozitivnu transformaciju i stvaranje te kako bi se spriječilo novo doba masovne nezaposlenosti, prenosi BBC.

“London je bio na najoštrijem rubu promjene zbog utjecaja na radna mjesta u ključnim sektorima, uključujući financije, profesionalne usluge i kreativne industrije”, dodao je.

Gradonačelnik je rekao da bi umjetna inteligencija mogla transformirati javne usluge i uhvatiti se u koštac sa složenim izazovima poput liječenja raka i klimatske krize, ali ako se koristi nepromišljeno, mogla bi uvesti novo doba masovne nezaposlenosti, ubrzane nejednakosti i neviđene koncentracije bogatstva i moći.

“Masovna nezaposlenost”

“Ne smijemo odsutno lutati u budućnost koju nismo tražili i koju ne želimo”, rekao je.

“Moramo se probuditi i donijeti odluku: iskoristiti potencijal umjetne inteligencije i koristiti je kao supersilu za pozitivnu transformaciju i stvaranje ili joj se prepustiti i opustiti te gledati kako postaje oružje za masovno uništavanje radnih mjesta.“

Anketa koju je provela Gradska vijećnica u studenom pokazala je da 56% londonskih radnika očekuje da će umjetna inteligencija utjecati na njihov posao u sljedećoj godini.

Sadiq vjeruje da bi bez intervencije radna mjesta mogla nestati brže nego što bi se nova stvarala, pri čemu bi početna radna mjesta vjerojatno prva nestala, oduzimajući mladim ljudima taj vitalni prvi korak na karijernoj ljestvici.

Također je najavio radnu skupinu stručnjaka iz vlade, sektora vještina i industrije umjetne inteligencije kako bi pregledali situaciju i procijenili kako podržati Londončane u budućnosti.

Rezultati pregleda trebali bi biti objavljeni tijekom ljeta, Sadiq je također najavio da će njegov ured naručiti besplatnu obuku o umjetnoj inteligenciji za sve građane.

“Potrebno brzo djelovanje”

Gradonačelnik je dodao da imamo moralnu, društvenu i ekonomsku dužnost brzo djelovati, jer istraživanja pokazuju da će se 70% vještina u prosječnom poslu promijeniti do 2030. godine.

Glasnogovornik Downing Streeta rekao je da se obučava 7,5 milijuna radnika – petina ukupne radne snage Ujedinjenog Kraljevstva, s bitnim vještinama umjetne inteligencije koje će im trebati u nadolazećim godinama.

“U travnju ćemo pokrenuti nove kratke tečajeve za tvrtke u područjima poput umjetne inteligencije i digitalnih vještina kako bismo ljudima pružili alate potrebne za poslove budućnosti“, dodali su.

Govor dolazi usred rastuće zabrinutosti zbog stvaranja seksualiziranih deepfake slika žena i djece pomoću Grok AI chatbota Elona Muska.

X je u srijedu najavio da će spriječiti Grok u uredđivanju slika ljudi u oskudnoj odjeći i blokirati korisnike u generiranju sličnih slika stvarnih osoba u zemljama u kojima je to ilegalno.