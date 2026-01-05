Mađarsko-ruski pregovori o kupnji ključne srpske rafinerije u Pančevu

Mađarski Mol navodno pregovara s ruskim vlasnicima Naftne industrije Srbije (NIS), koja je pod američkim sankcijama, o kupnji te kompanije.

Postupak bi trebao biti dovršen do 23. siječnja, kada NIS-u istječe posebno odobrenje za poslovanje koje mu je krajem prošle godine izdao američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC), izvijestila je Slovenska tiskovna agencija (STA).

Predstavnici mađarske kompanije Mol posjetit će NIS sljedećeg tjedna i započeti dubinsko snimanje poslovanja, prenosi srpska tiskovna agencija Tanjug.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da bi NIS odmah nakon blagdana trebao početi kupovati i prerađivati naftu. Time bi rafinerija mogla početi raditi punim kapacitetom 17. ili 18. siječnja, dok bi proizvodnja krenula 25. ili 26. siječnja. Tom je prilikom pozvao rusku i mađarsku stranu da se što prije dogovore o kupoprodajnom ugovoru za NIS, navodi STA.

Američki Ured za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija SAD-a uveo je sankcije protiv NIS-a zbog ruskog vlasništva 8. listopada. Sankcije, među ostalim, zabranjuju prijevoz sirove nafte preko hrvatskog Jadranskog naftovoda (Janaf) do rafinerije u Pančevu, koja pokriva 95 posto potreba srpskog tržišta. Nakon toga NIS je objavio da je zbog nedostatka sirove nafte u rafineriji započeo obustavu proizvodnih pogona.