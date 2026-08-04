Magyar: Za milimetar izbjegnuto zatvaranje nuklearne elektrane Paks

Vodostaj Dunava u Mađarskoj tijekom noći bio je toliko nizak da je elektrana Paks, jedina mađarska nuklearna elektrana, zamalo morala potpuno obustaviti rad, izjavio je premijer Péter Magyar.

„Oko 1.30 noćas dijelilo nas je svega nekoliko milimetara od toga da moramo potpuno zaustaviti elektranu Paks. No tada je vodostaj prestao padati i do jutra se podigao za 1,5 centimetar. Posljednja turbina trenutačno radi sigurno“, napisao je Magyar na društvenim mrežama, prenosi The Guardian.

Elektrana radi sa smanjenim kapacitetom, na nešto više od 10 posto, otkako je vodostaj Dunava pao na rekordno nisku razinu, zbog čega nije moguće osigurati njezino odgovarajuće hlađenje.

Nije niti jednom zatvarana u 44 godine

Mađarski premijer ranije je najavio da će posljednji aktivni reaktorski blokovi nuklearne elektrane Paks, južno od Budimpešte, biti isključeni zbog niskog vodostaja Dunava. To bi bilo prvo potpuno zatvaranje elektrane u njezinih 44 godine rada.

Mađarski ministar energetike István Kapitány izjavio je danas da je poduzeto više mjera za uštedu energije, zahvaljujući kojima je smanjena potrošnja električne energije i očuvana stabilnost elektroenergetske mreže.

Više tvrtki uvelo je značajne promjene u načinu rada kako bi se smanjila potrošnja energije tijekom vršnih opterećenja, rekao je ministar. Trgovački lanac Lidl promijenio je vrijeme pečenja pekarskih proizvoda te isključio hladnjake za pića, iako se očekuju temperature od gotovo 40 Celzijevih stupnjeva. Punjači za električna vozila na parkiralištima mogu se koristiti samo do 17 sati, objavio je HVG.

U Rumunjskoj je vlada pozdravila porast vodostaja Dunava od dva centimetra nakon jučerašnje spektakularne kontrolirane eksplozije, kojom je preusmjeren tok rijeke kako bi se poboljšalo hlađenje nuklearne elektrane Cernavodă.

Direktor elektrane izjavio je lokalnim medijima da bi to trebalo omogućiti njezin rad tijekom sljedećih nekoliko dana, ali da su za danas planirane dodatne intervencije, uključujući potapanje starih teglenica radi daljnjeg preusmjeravanja riječnog toka.

I danas se u pojedinim dijelovima Rumunjske očekuju temperature više od 40 Celzijevih stupnjeva.