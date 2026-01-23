Maloprodajni div gasi stotine radnih mjesta u Njemačkoj

Njemački lanac supermarketa Aldi potvrdio je u petak da planira u idućim godinama ukinuti stotine radnih mjesta u sjedištu nedaleko Düsseldorfa.

Uprava nije u odgovoru na upit novinske agencije dpa precizirala koliko bi točno radnih mjesta trebalo biti ugašeno ni u kojem dijelu poslovanja.

Specijalizirani portal “Lebensmittel Zeitung” izvijestio je da Aldi Süd planira ugasiti do 500 radnih mjesta u računovodstvu, ljudskim resursima i u nabavi.

Aldijevo poslovanje podijeljeno je u Njemačkoj na Aldi Süd (jug) i na Aldi Nord (sjever) otkako su braća Aldi, Karl i Theo Albrecht osnovali dvije odvojene tvrtke 1961. godine, podsjeća novinska agencija dpa.

Aldi Süd posluje na zapadu i jugu Njemačke, a Aldi Nord upravlja supermarketima na sjeveru i istoku.

Uprava nije navela konkretne razloge otkaza, rekavši tek da je kompanija oduvijek težila pojednostavljenju procesa i da ih nastavlja razvijati.

Aldi Süd trenutno u sjedištu u gradu Mühlheimu na rijeci Ruhr zapošljava 2.000 radnika.

Maloprodajni div ima u Njemačkoj oko 2000 supermarketa koji zapošljavaju ukupno 50.000 radnika i spada među najveće prodavače hrane na malo u najvećem europskom gospodarstvu.