Manje od četvrtine ljudi izvan SAD-a ima povjerenja u Donalda Trumpa

Više od tri četvrtine ljudi diljem svijeta nema povjerenja u predsjednika Donalda Trumpa, pokazuje novo istraživanje. Manje od polovice ispitanika smatra da su Sjedinjene Države pouzdan partner, a Trumpove ocjene u zapadnoj Europi nešto su više nego tijekom njegova prvog mandata, ali i dalje znatno niže od ocjena bivših predsjednika Baracka Obame i Joea Bidena.

Samo 23% od 42.151 ispitanika koje je Pew Research Center anketirao u 36 zemalja izjavilo je da ima povjerenja u Trumpa, dok 37% ima nepovoljno mišljenje o SAD-u, a 50% smatra da SAD nije pouzdan partner.

Trump je najvišu stopu odobravanja ostvario na Filipinima, gdje je 68% ispitanika reklo da ima povjerenja u njega. Najnižu ocjenu dobio je na Zapadnoj obali i u Istočnom Jeruzalemu, gdje mu povjerenje iskazuje samo 4% ispitanika.

U više zemalja udio ispitanika koji SAD smatraju pouzdanim partnerom znatno je pao otkako je Pew posljednji put postavio to pitanje tijekom Bidenova mandata. U Švedskoj je taj udio pao s 83% na 31%, u Kanadi s 83% na 35%, u Francuskoj sa 62% na 27%, a u Japanu sa 76% na 59%.

Samo sedam zemalja ima pozitivan stav prema SAD-u, a najvišu ocjenu daje Izrael (81%).

Trumpove ocjene u Ujedinjenom Kraljevstvu, Španjolskoj, Njemačkoj i Francuskoj nešto su više nego na kraju njegova prvog mandata te su približno jednake ocjenama koje je u tim zemljama imao bivši predsjednik George W. Bush.

Gotovo tri četvrtine ispitanika diljem svijeta, njih 74%, ne odobrava način na koji Trump vodi politiku prema Iranu, dok 77% ne odobrava njegovo upravljanje carinama.

Ispitanici u 36 zemalja

18%. Toliki je medijan udjela ispitanika u svih 36 zemalja koji imaju povjerenja u izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. On je jedini od šest svjetskih čelnika o kojima je Pew postavljao pitanja koji ima nižu ocjenu od Trumpa. Ruski predsjednik Vladimir Putin imao je medijansku ocjenu od 31%, kineski predsjednik Xi Jinping 34%, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski 35%, a francuski predsjednik Emmanuel Macron 43%.

Potpora u SAD-u

Trump trenutno ima 39% potpore i 59% negativnih ocjena na nacionalnoj razini u SAD-u, prema agregatu anketa The New York Timesa. Njegova stopa odobravanja slična je Bidenovih 41% u istoj fazi mandata, prema Gallupu, te jednaka Trumpovih 41% u isto vrijeme tijekom njegova prvog mandata.

Prosječna Trumpova nacionalna stopa odobravanja pala je s 41% krajem veljače, prije američkog napada na Iran, te s 52% koliko je iznosila kada je preuzeo dužnost. Njegova popularnost naglo je pala nakon takozvanih carina na “Dan oslobođenja” prošle godine, spustivši se s 48% početkom travnja na 44% do kraja mjeseca.

Sara Dorn, novinarka Forbesa (link na originalni članak)