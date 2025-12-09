Maroko najavljuje dvije nove luke u 2026. i 2028.

Maroko namjerava iduće godine otvoriti novu luku na Mediteranu, a u 2028. i novu luku na obali Atlantika, izjavio je ministar opreme i vode Nizar Baraka.

Luka Nador West Med, koju Maroko gradi na mediteranskoj obali, trebala bi početi s radom u drugoj polovini 2026., izjavio je Baraka za Reuters.

Za industrijsku aktivnost u okviru luke Nador bit će izdvojeno područje od 800 hektara, uz planirano proširenje za još 5.000 hektara, čime će nadmašiti industrijske zone u luci Tanger Med, kazao je ministar.

U luci će biti izgrađen i prvi terminal za ukapljeni prirodni plin (LNG) u Maroku, uz plinovod koji će ga povezati s industrijskim središtima na sjeverozapadu.

Projekt je dio marokanskih ulaganja u razvoj sustava prirodnog plina i obnovljivih izvora energije radi smanjenja ovisnosti o ugljenu.

Maroko gradi luku i na obali Atlantika, u gradu Dakli, u projektu vrijednom milijardu dolara.

Dakla se nalazi u regiji Zapadna Sahara, bivšoj španjolskoj koloniji koja je 1976. proglasila neovisnost, ali je još pod marokanskom upravom.

Oko luke u Dakli bit će izgrađena industrijska zona na površini od 1.600 hektara, a na području od 5.200 hektara, namijenjenom poljoprivredi, bit će izgrađen sustav navodnjavanja desaliniziranom vodom, pojasnio je ministar.

“Luka će biti spremna 2028. i bit će najdublja u Maroku, dubine od 23 metra”, rekao je Baraka. Dubina će, po njegovim riječima, podržati tešku industriju usmjerenu na obradu sirovina iz zemalja Sahela.

Dakla je za zemlje Sahela idealan izlaz na more koji će im omogućiti probijanje u međunarodnu trgovinu, smatraju dužnosnici.

Luke u Nadoru i Dakli imat će pristaništa namijenjena izvozu zelenog vodika kad proizvodnja započne, rekao je Baraka.

Među marokanskim lukama za brodove dubokog gaza, Nador i Dakla zauzet će treće i četvrto mjesto prema veličini, nakon Tanger Meda, najveće luke u Africi, te Jorf Lasfara, marokanske luke na Atlantiku usmjerene na izvoz energenata, rasutog tereta i fosfata.

U industrijskim zonama u blizini Tanger Meda smjestilo se do 2024. godine 1.400 kompanija sa 130.000 zaposlenika, u sektorima uključujući automobilski, aeronautički, tekstilni, poljoprivredno-prehrambeni te sektor obnovljivih izvora energije, pokazuju službeni podaci.

Maroko razmatra i gradnju luke u Tan-Tanu na Atlantskom oceanu u suradnji s investitorima u sektor zelenog vodika, rekao je Baraka.

“Provodimo istraživanja kako bismo odlučili koja je prikladna veličina luke”, dodao je ministar.

U travnju je marokanski kralj Muhammed VI. odobrio plan proširenja željezničke mreže do 2030. godine, uz zacrtana ulaganja od 96 milijardi dirhama (9,07 milijardi eura).

Odluka o proširenju brzih, međugradskih i gradskih željezničkih veza donesena je u sklopu priprema za Svjetsko nogometno prvenstvo u 2030. godini koje će Maroko ugostiti zajedno sa Španjolskom i Portugalom.

