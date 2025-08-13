McDonald’sova Pokémon groznica u Japanu završila neredima i velikom isprikom

Planirana trodnevna kampanja s limitiranim Pokémon karticama završila je već prvog dana jer su se obroci kupovali u velikim količinama, a hrana je završavala na ulici. U samo nekoliko sati McDonald’s Japan je od marketinškog uspjeha stigao do vala kritika i potrebe za kriznim mjerama.

McDonald’s Japan nedavno je pokrenuo promotivnu akciju u kojoj su kupci uz svaki Happy Set – japansku verziju Happy Meala – dobivali dvije limitirane Pokémon kolekcionarske kartice. Akcija je trebala trajati od 9. do 11. kolovoza, no završila je već prvog dana nakon što su kupci pohrlili u restorane kupujući obroke u velikim količinama, često isključivo zbog kartica.

Mnogi su hranu jednostavno bacali, a društvene mreže preplavile su fotografije hrpa nepojedene hrane, odbačenih vrećica i nepreuzetih porudžbina na stolovima za samoposluživanje. Ovakvi prizori izazvali su bijes javnosti, posebno u zemlji poznatoj po urednosti i visokim standardima javne higijene.

Cijena Happy Set obroka bila je oko tri eura, dok se ekskluzivne kartice ubrzo pojavile na eBayu i drugim platformama po cijenama od 25 dolara po komadu. Unatoč ograničenju od pet obroka po osobi, preprodavači su uspjeli doći do velikih količina, a McDonald’s Japan sada surađuje s internetskim trgovinama kako bi spriječio daljnju preprodaju.

“Ne toleriramo kupnju naših obroka radi preprodaje niti bacanje hrane”, poručili su iz tvrtke, dodajući kako je situacija “u suprotnosti s našom dugogodišnjom filozofijom pružanja ugodnog iskustva objedovanja za djecu i obitelji”.

Pokémon, globalno popularna franšiza nastala u Japanu 1996., poznata je po tome da limitirane i dobro očuvane kartice na tržištu kolekcionarstva mogu doseći iznose od nekoliko stotina dolara. Upravo je to bio glavni motiv mnogih kupaca – što je ovu kratkotrajnu promociju pretvorilo u pravu tržišnu groznicu, ali i u reputacijski problem za McDonald’s Japan.