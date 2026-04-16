McGregor postigao nagodbu s bivšim sparing partnerom u sporu oko brenda viskija

Spor se odnosio na prihode od brenda Proper No. Twelve, koji je McGregor prodao 2021. za više od 130 milijuna dolara.

Conor McGregor postigao je nagodbu sa svojim bivšim sparing partnerom u sporu vezanom uz brend viskija. Artem Lobov, rusko-irski MMA borac, pokrenuo je pravni postupak protiv McGregora zbog udjela u prihodima od prodaje brenda viskija koji je kasnije postao Proper No. Twelve. McGregor je svoj udio u Proper No. Twelve prodao tvrtki Proximo Spirits 2021. godine, navodno za više od 130 milijuna američkih dolara (110 milijuna eura).

Slučaj je trebao započeti u srijedu na Visokom sudu u Dublinu, no Lobovljev odvjetnik Liam Bell ujutro je rekao sucu Johnu Jordanu da se “stvari razvijaju”, nakon čega je sudac odlučio odgoditi raspravu na kratko vrijeme. Kada su se stranke vratile poslijepodne, odvjetnik Andrew Walker, također u ime Lobova, izjavio je da je spor riješen te je sudu predan sporazum o nagodbi.

Kao dio nagodbe, McGregorov odvjetnik Mark Lynam pročitao je izjavu u njegovo ime. “Zadovoljan sam što je ovaj slučaj riješen i sada se mogu usredotočiti na trening i borbu ovog ljeta. Želim zahvaliti Artemu na njegovom trudu u mom poslovanju s viskijem.”

Sudac je pohvalio strane zbog postizanja dogovora, istaknuvši da je to razumno rješenje umjesto trošenja sudskog vremena na ono što je “u konačnici pitanje pregovora” između njih. Nakon ročišta, Lobov je rekao da je “zadovoljan” ishodom. McGregor nije bio prisutan na ročištu.