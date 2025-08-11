‘Medvjeđe’ raspoloženje na svjetskim naftnim tržištima

Nakon snažnog rasta u tjednu ranije, za više od 6 posto, na svjetskim naftnim tržištima prošloga tjedna cijene barela znatnije su pale, prije svega zbog najavljenog povećanja proizvodnje naftnog kartala OPEC+, a također i najavljenog sastanka na vrhu između SAD-a Rusije oko Ukrajine i mogućeg ublažavanja sankcija Rusiji.

Cijena barela na londonskom tržištu pala je prošloga tjedna 4,4 posto, na 66,59 dolara, a na američkom tržištu za 5,1 posto, na 63,88 dolara.

Prošle nedjelje, naime, OPEC+ je odlučio povećati svoju proizvodnju nafte za 547.000 barela dnevno u rujnu, što je najnovije u nizu ubrzanih povećanja proizvodnje kako bi povratio tržišni udio i povećao ponudu. Također, broj naftnih platformi u SAD-u, pokazatelj buduće ponude, porastao je za jednu na 411 ovog tjedna.

Cijena nafte bile su pod pritiskom i nakon što je Bloomberg News izvijestio da Washington i Moskva nastoje postići dogovor o zaustavljanju rata u Ukrajini kojim bi se osigurala ruska okupacija teritorija zauzetog tijekom vojne invazije. Američki i ruski dužnosnici rade na sporazumu o teritorijima za planirani sastanak na vrhu između Trumpa i Putina već sljedeći tjedan, navodi se u izvješću koje se poziva na ljude upoznate s tim pitanjem.

Potencijalni sastanak podiže očekivanja diplomatskog završetka rata u Ukrajini, što bi moglo dovesti do ublažavanja sankcija Rusiji, a događa se u trenutku kada rastu trgovinske napetosti između Trumpa i kupaca ruske nafte. Protekloga tjedna, naime, Trump je zaprijetio povećanjem carina Indiji ako nastavi kupovati rusku naftu. Trump je također rekao da bi Kina, najveći kupac ruske sirove nafte, mogla biti pogođena carinama sličnim onima koje se primjenjuju na indijski uvoz.

Nadalje, više američke carine na uvoz iz niza trgovinskih partnera stupile su na snagu u četvrtak, izazivajući zabrinutost zbog gospodarske aktivnosti i potražnje za sirovom naftom, naveli su analitičari ANZ banke.

“Medvjeđe raspoloženje vratilo se ovog tjedna na naftno tržište nakon objave ključnih članica OPEC+ i Trumpove opsežne uvozne carine stupile su na snagu protiv većine zemalja“, ističu analitičari FGE NexantECA.

