Mercator-Emba ima novog vlasnika

Fortenova, vlasnik Mercatora, prodala je Austrijancima proizvođača preljeva i sirupa.

Austrijska prehrambena grupa Agrana preuzima Mercator-Embu, B2B proizvođača preljeva i sirupa od Fortenova grupe, objavila je Fortenova. Prema neslužbenim informacijama Forbesa Slovenije, kupovna cijena je između 40 i 45 milijuna eura.

Kako je Fortenova navela u priopćenju za javnost, tvrtka, unatoč tome što je učinkovita i ugledna, više se ne uklapa u strateški smjer grupe.

“Fortenova Grupa aktivno transformira svoj portfelj kako bi se usredotočila na temeljne djelatnosti čiji su proizvodi i usluge izravno usmjereni krajnjim kupcima. U tom kontekstu čvrsto vjerujemo da je Agrana pravo okruženje za Mercator Embu“, rekao je Fabris Peruško, izvršni direktor Fortenova Grupe i član Upravnog odbora.

Austrijska Agrana, proizvođač šećera, voćnih pripravaka i koncentrata sokova od jabuka i bobičastog voća, akvizicijom Embe dobit će pristup dodatnim distribucijskim tržištima i novim kupcima u sektoru ugostiteljstva.

Emba opskrbljuje kupce diljem Europe, a proizvodi i robne marke za krajnje kupce, od kojih su najprepoznatljiviji BenQuick instant kakao proizvodi i Sladki greh preljevi za deserte. Tvrtka, s otprilike 100 zaposlenika, ima sjedište u Logatcu. Prošle godine ostvarila je nešto manje od 27,6 milijuna eura prihoda od prodaje i 3,2 milijuna eura neto dobiti.

Sporazum još uvijek čeka odobrenje nadležnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i regulatornih tijela.

Kaja Stepančič, Forbes Slovenija