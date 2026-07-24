Mijenja se izgled novčanica eura: Ovo su prijedlozi

ECB je predstavio deset finalnih dizajna za buduće novčanice eura. Teme kulture i prirode uključuju Leonarda da Vincija, Mariju Callas, Beethovena, Marie Curie i ptice koje simboliziraju europsku bioraznolikost.

Novčanice eura dobivaju novi izgled. Otvoreno je javno savjetovanje u kojem građani mogu iznijeti svoje mišljenje o novom izgledu novčanica.

Novčanice će biti ukrašene ili rijekama i pticama ili slikama europske kulture.

S jedne strane su likovi koji su ostavili trag u povijesti umjetnosti, glazbe, znanosti i književnosti. S druge strane su rijeke i ptice koje prelaze granice kontinenta, simboli europske bioraznolikosti i potrebe za njenom zaštitom.

“Obje odabrane teme dijele zajedničku nit povezivanja Europe i Europljana“, rekla je predsjednica ECB-a Christine Lagarde, prenosi Euronews.

Za svaku od dvije teme kreirano je pet različitih dizajna, od modernih i minimalističkih stilova do tradicionalnijih prikaza odabranih tema.

Ten selected design proposals for the next series of euro banknotes have been unveiled. Explore the proposals and tell us which ones you prefer. Have your say https://t.co/VvcczFFxX3 pic.twitter.com/mZGWAdaz62 — European Central Bank (@ecb) July 23, 2026

Tema europske kulture

Ako pobijedi opcija s kulturnom tematikom, nove novčanice će prikazivati ​​neke od najutjecajnijih osoba u europskoj povijesti.

Na novčanici od 5 eura bila bi Maria Callas, poznata grčko-američka sopranistica koja je revolucionirala svijet opere.

Novčanica od 10 eura bila bi posvećena njemačkom skladatelju Ludwigu van Beethovenu, dok bi novčanica od 20 eura odala počast znanstvenici Marie Curie, dobitnici Nobelove nagrade i pionirki znanstvenih istraživanja.

Novčanica od 50 eura prikazivala bi Miguela de Cervantesa, autora Don Quijotea, jednog od najvažnijih romana u svjetskoj književnosti.

Leonarda da Vinci, bio bi na novčanici od 100 eura, a Bertha von Suttner, dobitnica Nobelove nagrade za mir, na novčanici od 200 eura.

Drugi prijedlog: Simboličke ptice Europe

Alternativna tema usredotočuje se na prirodu. Svaka novčanica prikazuje drugu vrstu europske ptice uz riječni krajolik, dok se na poleđini nalazi nalazi jedna od glavnih institucija Europske unije.

Serija između ostalog uključuje u puzavca s Europskim parlamentom, vodomara s Europskom komisijom, europsku pčelaricu uz Europsku središnju banku, bijelu rodu sa Sudom Europske unije.

Kada možemo očekivati nove novčanice

Javno glasanje jedna je od faza u procesu koji će dovesti do konačnog odabira novog dizajna eura. Nakon što konzultacije budu završene i pobjednički dizajn bude odabran, ECB će prijeći na tehničke korake potrebne za izradu novih novčanica, koje bi trebale ući u optjecaj od kraja 2026. godine.

Cilj je obnoviti izgled jedinstvene valute uz održavanje snažne veze sa zajedničkim europskim vrijednostima: bogatom kulturnom baštinom i prirodnim okolišem koji ujedinjuje sve države članice.