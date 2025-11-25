Milijarder Gordon Getty spominjao Trumpove dijagnoze u e-mailovima, otkrivaju Epsteinovi dokumenti

Nasljednik naftnog bogatstva Paula J. Gettyja, Gordon Getty, nikada se nije javno izjasnio protiv Trumpa. Poput mnogih liberalno orijentiranih milijardera i elite, očito je u privatnosti radije oštro kritizirao predsjednika.

No njegova prava mišljenja otkrivena su u e-mailovima Jeffreyja Epsteina koje je Nadzorni odbor Zastupničkog doma stavio na raspolaganje ranije ovog mjeseca. Epstein je očito bio uključen u lanac e-mailova koji je Getty ponekad slao prijateljima i obitelji kako bi podijelio osobna razmišljanja, uključujući teorije o politici i ekonomiji.

Oni objavljeni u Epsteinovim dokumentima uglavnom raspravljaju o Trumpu.

“Ono što je potaknulo moj prvi dopis bila je zabrinutost da u Bijeloj kući imamo psihopata, sociopata ili narcisa”, napisao je u e-mailu koji je, čini se, poslan oko ožujka 2018. Spomenuti prvi dopis ne pojavljuje se u Epsteinovom priopćenju.

Nije jasno je li 91-godišnji Getty osobno poznavao Epsteina. Evolucijski biolog Robert Trivers stavio je seksualnog prijestupnika na Gettyjev popis e-pošte, objavivši grupi da dodaje Jeffreyja Epsteina, briljantnog upravitelja fondova i ulaganja (Palm Beach, NYC, Američki Djevičanski otoci) sa širokim znanstvenim interesima.

Popis e-pošte nazvan je “Gruteriti“, moguće kao referenca na lingvista iz renesanse Janusa Grutera. Getty, koji je veći dio svog života posvetio književnosti i glazbi – entuzijast je rane moderne umjetnosti. Skladao je operu Plump Jack oko Shakespeareovog ponavljajućeg lika Falstaffa, koji sebe naziva plump Jackom u Henryju IV, prvom dijelu. To je ujedno i naziv grupe vinarija koju posjeduje s kalifornijskim guvernerom Gavinom Newsomom.

“Ako sam u pravu što predsjednika smještam negdje u skupine koje sam naveo, nacija se suočava s drugačijom i dubljom krizom nego što su mnogi mislili“, napisao je Getty u svojoj e-poruci o Trumpu iz 2018. “Radi se o podobnosti za dužnost. Osobe bez empatije ili kajanja nisu razuman izbor.“

Zatim poziva članove svoje e-mail liste da prošire vijest. Čini se da predlaže da netko iz grupe napiše knjigu kako bi uvjerio javnost u Trumpov potencijal da našteti gospodarstvu. “Pod knjigom mislim na zbirku radova u stilu ‘Moralna tržišta’, piše, očito se referirajući na zbirku eseja iz 2008. koju je uredio Paul J. Zak, “Moralna tržišta: Kritična uloga vrijednosti u gospodarstvu.” “Knjiga za masovno tržište bila bi još bolja ako je netko od za to i spreman.“

Možda je poslušao vlastiti savjet. Otprilike sedam mjeseci kasnije, Getty je objavio knjigu od 226 stranica “Logika i ekonomija: Slobodni rast i druga iznenađenja.” (Prije toga je godinama pisao radove o ekonomskim teorijama.) U knjizi zagovara svoj koncept “teorije slobodnog rasta“, koja tvrdi da gospodarski rast dolazi od povećanja produktivnosti, a ne od ograničavanja potrošnje građana ili vlade. Djelomično je to argument za koristi državne potrošnje. Čini se da knjiga ne spominje Trumpa, niti je dobila puno pažnje. Nema ocjena ni recenzija na Amazonu ili Goodreadsu.

Obitelj Getty prate brojni skandali

Obitelj Getty jedna je od najozloglašenijih u američkoj povijesti, poznata po tome što je krajem 20. stoljeća potresla kalifornijsko visoko društvo skandalima. Gordonov otac, J. Paul Getty stariji, osnovao je naftnog diva Getty Oil 1942.; Guinnessova knjiga rekorda proglasila ga je najbogatijim privatnim građaninom na svijetu 1966.

No, J. Paul je također poznat po svojoj brutalnoj štedljivosti. Odbio je platiti otkupninu nakon što je njegov 16-godišnji unuk otet 1973., pa su otmičari djetetu odrezali uho. Taj se unuk nakon toga borio s drogom i alkoholom, te je na kraju patio od predoziranja koje ga je ostavilo doživotnim invalidom (umro je od bolesti 2011.). Gordon je izazvao vlastiti skandal 1999. kada je otkrio troje djece koju je 14 godina držao u tajnosti nakon što ih je postao otac tijekom afere.

J. Paul je nakon svoje smrti 1976. većinu svoje imovine ostavio Muzeju Getty u Los Angelesu, ali Gordon i njegova braća i sestre ipak su naslijedili ogromno bogatstvo od svoje bake, koji je sadržavao 40,2% dionica Getty Oila. Gordon je neko vrijeme najbolje prošao kao jedini povjerenik, još uvijek je korisnik prihoda nekoliko nasljednih trustova koji su kasnije podijeljeni među obitelji. Imovina u Getty trustovima vezana je do Gordonove smrti, kada će konačno biti raspodijeljena među nasljednicima J. Paula.

Forbes je 1983. godine Gordona proglasio najbogatijim čovjekom u zemlji na svojoj drugoj listi “Forbes 400” najbogatijih Amerikanaca. Sada se procjenjuje da vrijedi 5,5 milijardi dolara i nalazi se na 276. mjestu.

Velik dio tog bogatstva dolazi od prodaje Getty Oila za 10,1 milijardu dolara 1984. godine. Većinu svog života proveo je usredotočen na umjetnost, posebno skladanje glazbe i filantropiju, donirajući najmanje 463 milijuna dolara tijekom svog života.

Nekada impresivan kolekcionar umjetnina sa svojom pokojnom suprugom Ann, posljednjih nekoliko godina prodaje njihovu ogromnu kolekciju i prihod daje u dobrotvorne svrhe, posebno umjetničkim i obrazovnim institucijama u području zaljeva Kalifornije.

Republikanski donator

Getty je uglavnom bio republikanski donator 1980-ih, ali je sredinom 1996. počeo donirati isključivo demokratima, pokazuju podnesci FEC-a. Otkad je Trump najavio svoju predsjedničku kampanju 2015., dao je 4,5 milijuna dolara demokratskim ili antitrumpskim ciljevima, uključujući “Potreba za opozivom” PAC 2018., iste godine kada je privatno predsjednika nazvao mogućim psihopatom.

Jedini drugi primjer Gettyjevog javnog negativnog komentara o Trumpu čini se da je skriven u intervjuu o njegovim glazbenim skladbama koji je objavljen prošle godine u časopisu Nob Hill Gazette iz San Francisca.

U krugu pitanja na kraju intervjua, Gettyja pitaju što bi učinio da ima čarobni štapić: “Volio bih da Donald Trump dobije dugotrajni laringitis”, našalio se. “To je najgore što bih učinio.”

Monica Hunter-Hart, novinarka Forbesa