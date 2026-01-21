Milijarder Ray Dalio upozorava: Trump bi mogao pokrenuti globalni rat kapitala

Prinosi obveznica rastu kao odgovor na novi krug trgovinskih napetosti koje je izazvao predsjednik. Ovaj legendarni milijarderski investitor kaže da je sljedeći rizik “rat kapitala“ u kojem sam novac postaje oružje.

Prinos na 10-godišnje američke državne obveznice porastao je na 4,29%. To je porast od 0,06 postotnih bodova tog dana, čime je referentna vrijednost dosegla najvišu razinu od rujna, kada su kratkoročne kamatne stope bile 75 baznih bodova više nego sada.

To je neobično. To znači da globalni investitori prodaju dugoročni američki državni dug i traže veće prinose, čak i dok se Fed kreće u suprotnom smjeru.

Taj potez uslijedio je nakon što je predsjednik Trump ponovno pokrenuo prijetnje carinama. Još uvijek ljut što mu nije dodijeljena Nobelova nagrada za mir 2025. godine, Trump je u subotu rekao da će uvoz iz osam zemalja NATO-a biti podložan carinama počevši od 10% od 1. veljače. Povećat će se na 25% do 1. lipnja, osim ako te zemlje ne podrže američku kupnju Grenlanda.

Kasnije je zaprijetio carinama od 200% na francusko vino i šampanjac nakon što se francuski predsjednik Emmanuel Macron odbio pridružiti Trumpovom novoosnovanom “Odboru za mir”. Investitori, očito uznemireni zbog neizvjesnosti koju je stvorio Trump, odgovorili su zahtijevajući veće prinose za držanje američkog duga.

U tom kontekstu, legendarni investitor Ray Dalio izdao je upozorenje sa Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu u Švicarskoj. Dalio, čije se bogatstvo procjenjuje na 15,4 milijarde dolara, osnivač je Bridgewater Associatesa. To je jedan od najvećih i najuspješnijih hedge fondova na svijetu, s više od 90 milijardi dolara imovine pod upravljanjem.

“S druge strane trgovinskih deficita i trgovinskih ratova, postoje kapital i ratovi kapitala“, rekao je Dalio za CNBC iz Davosa. “Ako uzmete u obzir sukobe, ne možete zanemariti mogućnost ratova kapitala. Drugim riječima, možda neće postojati ista spremnost za kupnju američkog duga i slično.”

Milijarder godinama govori o ratovima kapitala. Javno je o njima počeo pisati već 2018. godine , a ideju je proširio u svojoj knjizi iz 2021. godine pod nazivom “Principi za suočavanje s promjenjivim svjetskim poretkom.”

Što je rat kapitala?

Jednostavno rečeno, rat kapitala je ono što se događa kada novac postane oružje.

Trgovinski ratovi usredotočuju se na robu. Carine rastu. Uvoz se usporava. Izvoz se blokira. Ratovi kapitala idu korak dalje.

Kada zemlja ima trgovinski deficit, mora se financirati. To financiranje često dolazi iz inozemstva. Strane vlade, institucije i investitori kupuju obveznice, dionice ili valutu te zemlje.

S vremenom te financijske veze postaju velike. Strane vlade, uključujući Kinu i Japan, posjeduju oko 25% od 38 bilijuna dolara nepodmirenog duga Sjedinjenih Država.

U ratu kapitala, te se veze koriste kao poluga prisile. Zemlje mogu zamrznuti ili zaplijeniti stranu imovinu. Mogu blokirati pristup tržištima kapitala. Mogu ograničiti kreditiranje, ulaganja ili platne sustave.

Obrazac koji se ponavlja kroz povijest

Dalijevo istraživanje pokazuje da se ovaj obrazac ponavlja kroz povijest.

On prati primjere sve do 17. stoljeća, kada je Nizozemska Republika koristila pomorske blokade kako bi dominirala globalnom trgovinom, odvratila suparnike poput Portugala od ključnih ruta i na kraju dovela do bankrota konkurente poput portugalskog i španjolskog trgovačkog carstva. Ukazuje na godine prije Prvog svjetskog rata, kada je Njemačka ograničila pristup Rusije europskim tržištima kapitala, doprinoseći financijskom stresu koji je oslabio rusko gospodarstvo i potaknuo unutarnju nestabilnost. Također ističe period prije Drugog svjetskog rata, kada su embargo i zapljena imovine, uključujući američki naftni embargo na Japan, eskalirali ekonomski pritisak mnogo prije početka borbi.

U modernim sukobima ukazuje na sankcije Rusiji, Iranu i Sjevernoj Koreji, gdje su zamrzavanje imovine, zabrane transakcija u dolarima i isključenje iz globalnih platnih sustava korišteni za izolaciju gospodarstava i ograničavanje njihove sposobnosti financiranja trgovine, državne potrošnje i vojne aktivnosti.

Sjedinjene Države imaju neuobičajenu moć u ovakvoj borbi. Dolar je svjetska rezervna valuta. Velik dio globalne trgovine i financija odvija se kroz njega, a gotovo 60% rezervi globalnih središnjih banaka drži se u američkim dolarima. To Washingtonu daje prednost nad globalnim financijskim sustavom.

Također stvara ranjivost. Ako se geopolitički sukob pojača, imovina koju druga vlada ne može zamrznuti, sankcionirati ili kontrolirati, poput bitcoina, mogla bi postati poželjnija.

“Kada imate sukobe, međunarodne geopolitičke sukobe, čak ni saveznici ne žele međusobne dugove“, rekao je. “Radije prijeđu na čvrstu valutu. To je logično i činjenično, i ponavlja se kroz svjetsku povijest.“

Pod valutom, Dalio misli na imovinu izvan financijskog sustava. Zlato je najočitiji primjer i ono prema kojem su se investitori, očekivano, u utorak najviše okrenuli.

Cijena zlata porasla je za 3,25% tog dana, na putu prema svom najsnažnijem dnevnom rastu od listopada. U protekloj godini zlato je poraslo za 75% na visoku razinu od 4.053 dolara po unci. Jednodnevni skokovi te veličine neuobičajeni su za tu robu. Bitcoin, također navodno izvan vladine kontrole, pao je za 4% u posljednja 24 sata na 89.341 dolar, a u posljednjih 12 mjeseci pao je za 12%.

Brandon Kochkodin, novinar Forbesa