Milijarder, vlasnik benzinskih postaja i Trumpov prijatelj kaže da su poskupljenja zbog rata s Iranom privremena: “Izdržite jedan mjesec”

Njujorški milijarder John Catsimatidis, saveznik Donalda Trumpa i vlasnik regionalnog naftnog rafinerijskog i benzinskog diva United Refining Company, rast cijena goriva usred rata s Iranom nazvao je “privremenom fluktuacijom” te je potrošače pozvao da izbjegnu paniku i “izdrže jedan mjesec” kako bi Sjedinjene Države mogle “eliminirati teroriste”, u intervjuu za Forbes u petak.

Catsimatidis je rekao da bi cijena nafte mogla dosegnuti 100 dolara “u sljedećih nekoliko dana”, ali ju je nazvao “privremenom fluktuacijom”, tvrdeći da će pasti “jednako brzo” čim se Hormuški tjesnac ponovno otvori.

Nije napravio nikakve promjene u opskrbi ili poslovanju United Refining Companyja jer vjeruje da će sukob završiti za “manje od 30 dana”, uz upozorenje da se “nitko ne bi trebao usuditi ići protiv Sjedinjenih Američkih Država, jer će biti sravnjen”. Smatra da međunarodne naftne kompanije “vole paniku jer bi rado uzeli više novca”, ali je pojasnio: “To nismo mi.”

Catsimatidis, koji je blizak prijatelj i politički saveznik predsjednika Trumpa, rekao je da s njim nije razgovarao o cijenama goriva, ali bi mu savjetovao da “brže eliminira teroriste”.

Cijena goriva na benzinskim postajama u petak je prema podacima AAA-a premašila 3,32 dolara po galonu, što je više od 28 centi više nego prije tjedan dana. “To nismo mi”, rekao je Catsimatidis kada su ga pitali o nedavnom skoku cijene nafte, koja je u petak dosegnula 90 dolara po barelu, dok je katarski ministar energetike upozorio da bi cijena kasnije ovog mjeseca mogla dosegnuti 150 dolara. “Mi samo proizvodimo taj proizvod. To je svjetsko tržište. Svi ćemo patiti.” Catsimatidis je dalje objasnio da “kako mi plaćamo više za proizvod, tako moramo odraziti tu cijenu na benzinskim postajama”, ali je rekao da to “trenutačno” nema utjecaja na profitne marže tvrtke.

Koliko vrijedi John Catsimatidis

Catsimatidisovo bogatstvo iznosi 4,8 milijardi dolara prema procjeni Forbesa od petka ujutro. Na Forbesovoj listi 400 najbogatijih Amerikanaca za 2025. zauzeo je 319. mjesto, a na najnovijoj listi svjetskih milijardera 801. mjesto. Catsimatidis je osnivač i izvršni direktor Red Apple Groupa, koji je vlasnik United Refining Companyja. Među njegovim vlasništvom je rafinerija u Warrenu u Pennsylvaniji, s kapacitetom prerade oko 70.000 barela sirove nafte dnevno, koja zapošljava više od 4.000 ljudi. Catsimatidis opskrbljuje gorivom 400 benzinskih postaja u vlasništvu tvrtke pod brendovima Kwik Fill i Country Fair diljem Pennsylvanije, New Yorka i Ohija. Tvrtka također posjeduje United Energy Plus Terminals, veleprodajnog dobavljača destilata i benzina s 25 terminala diljem Pennsylvanije, New Jerseyja, Marylanda i Virginije, koji prodaje gorivo komercijalnim klijentima poput neovisnih benzinskih postaja i prijevozničkih kompanija.

Martina Di Licosa, novinarka Forbesa (link na originalni članak)