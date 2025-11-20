Mladi Slovenci koji pomiču granice: Forbes Slovenija objavio prve laureate prestižne liste 30 ispod 30
Forbes Slovenija predstavio je svoje prvo slovensko izdanje Forbesove liste 30 ispod 30, ističući izvanredne mlade pojedince mlađe od 30 godina u Sloveniji – vizionare, inovatore i stvaratelje koji pomiču granice u poduzetništvu, znanosti i tehnologiji, (pop) kulturi i umjetnosti te sportu.
Projekt je započeo u svibnju, kada je Forbes Slovenija objavio javni poziv i pozvao više od 80 institucija, mentora i pojedinaca da nominiraju mlade talente. Svaka prijava pažljivo je pregledana uz pomoć javnih baza podataka, medijskih izvora i izravne provjere. Prvu selekciju proveo je urednički odbor (Forbes Slovenija, N1, Sportklub), dok je konačnu listu odabrao stručni žiri u sastavu Samira Kentrić, dr. Saša Novak, Luka Renko, Boštjan Bandelj, Jure Košir i glavna urednica Forbes Slovenija Bojana Humar.
“Ovaj je izbor važan iz nekoliko razloga. Pokazuje mlade ljude iz Slovenije koji su uspješni – neki čak i na globalnoj razini – te koji pokazuju vrstu talenta ključnu za društveni napredak i nacionalno samopouzdanje. Ovi mladi ljudi mogu inspirirati druge. Svojim idejama, radom, ustrajnošću, snalažljivošću i strašću dokazuju da se može”, naglasila je Bojana Humar, koja je vodila proces selekcije.
Poziv na prijave izazvao je iznimno dobar odaziv i stručnjaka i šire javnosti, što pokazuje snažnu želju da se mladim talentima pruži vidljivost i priznanje. Katja Šeruga, direktorica i glavna urednica N1 Slovenija, pod čijim okriljem djeluje Forbes Slovenija, dodala je:
“Priče svih Slovenaca mlađih od 30 godina koji su nominirani, kao i onih koji su dospjeli na konačnu listu 30 ispod 30, sjajne su i inspirativne. Njihova energija i uspjeh iznimni su, a mnogi od njih već su međunarodno afirmirani.”
Nakon temeljite selekcije, Forbes Slovenija sastavio je listu mladih pojedinaca koji prema kriterijima inovativnosti, potencijala proboja, međunarodne prisutnosti i utjecaja predstavljaju vrh slovenskog stvaralaštva i poduzetničkog duha. To su pojedinci i timovi koji su nadmašili očekivanja, transformirali industrije i postavili nove standarde koji će nadahnuti buduće generacije.
Laureati prvog slovenskog izdanja Forbes 30 ispod 30
PODUZETNIŠTVO
• Miha Jagodic (Bloq.it) – suosnivač jedne od najbrže rastućih kompanija za pametne pakete ormariće, koja surađuje s logističkim divovima kao što su DHL, GLS i DPD.
• Luka Sinček i Maj Hrovat (Juicy Marbles) – kreatori biljnih alternativa mesu, prisutnih na tržištima SAD-a, Velike Britanije i EU.
• Jan Forsthuber i Amadej Tauses (Deltahub) – kreatori ergonomskog naslona za zglob Carpio, koji koriste ljudi diljem svijeta.
• Marcel Dover, Nejc Ekart i Marko Zemljarič (Lime Booking) – developeri aplikacije za zakazivanje termina koju koristi više od tisuću tvrtki u regiji.
• Eva Esih (Psy Byte) – kreatorica alata za digitalne HR kampanje koje pomažu tvrtkama brže pronaći zaposlenike.
• Aljoša Marković (Ethno Restaurants) – poduzetnik koji je obiteljski posao proširio u uspješan lanac restorana s više od 80 zaposlenih.
• David Dravinec (Juicefast) – suosnivač brzo rastućeg startupa koji proizvodi hladno prešane sokove.
ZNANOST I TEHNOLOGIJA
• Gregor Žunič i Larsen Cundrič (Browser Use) – kreatori open-source alata koji umjetnoj inteligenciji pomaže pretraživati internet.
• Teja Potočnik (Nanomation) – kreatorica softvera za automatizaciju proizvodnje poluvodiča.
• Andraž Zvonar (KatalistAI) – suosnivač video platforme koja koristi AI za automatizaciju video produkcije.
• Maja Popović – istraživačica koja je opovrgnula dugogodišnje objašnjenje interakcija između bakterija i bakteriofaga.
• Luka Petravić – istraživač koji se bavi velikim skupovima podataka vezanim uz hitne medicinske intervencije u Sloveniji.
• Anja Šurina – istraživačica u Google DeepMindu, gdje doprinosi razvoju AI sustava.
• Gašper Podobnik – istraživač na Fakultetu za elektrotehniku Sveučilišta u Ljubljani, gdje razvija AI metode za medicinsko snimanje.
(POP) KULTURA I UMJETNOST
• Patricija Avšič – violinistica koja već sa 17 godina nastupa na svjetskim pozornicama.
• Izak Hudnik Zajec – violončelist i prvi Slovenac koji se pridružio prestižnom Concertgebouw orkestru.
• Ana Karneža – glumica i pjevačica, diplomantica glasovite škole Juilliard.
• Bojan Cvjetićanin – frontmen benda Joker Out, koji je slovenski pop rock pozicionirao na europskoj glazbenoj sceni.
• Živa Bizovičar – kazališna redateljica, dobitnica brojnih nagrada u zemlji i inozemstvu.
• Gaja Filač – glumica SNG Maribor Drame, nagrađena kao najbolja mlada glumica u regiji.
• Klemen Kovačič – glumac Slovenskog mladinskog gledališča, dobitnik više glumačkih nagrada.
• Selma Skenderović – spisateljica i pjesnikinja čiji rad promiče toleranciju i međukulturni dijalog.
SPORT
• Luka Dončić – košarkaš Los Angeles Lakersa, jedan od najboljih igrača NBA lige.
• Janja Garnbret – najuspješnija sportašica u sportskom penjanju svih vremena i dvostruka olimpijska pobjednica.
• Tadej Pogačar – biciklistički prvak i višestruki pobjednik Tour de Francea i Giro d’Italia.
• Benjamin Šeško – nogometaš Manchester Uniteda i jedan od najperspektivnijih europskih napadača.
• Nika Prevc – najbolja svjetska skijaška skakačica i dvostruka pobjednica ukupnog Svjetskog kupa.
• Kristjan Čeh – svjetski prvak u bacanju diska i jedan od najvećih bacača u povijesti.
• Tim Gajser – petostruki svjetski prvak u motocrossu.
• Rok Možič – odbojkaš, kapetan talijanske Verone Volley i ključni član slovenske reprezentacije.