MOL kažnjen zbog propusta u informiranju tržišta o obustavi isporuka Družbom

Mađarska središnja banka objavila je u utorak da je izrekla novčanu kaznu energetskoj grupi MOL zbog propusta u informiranju tržišta o oštećenju naftovoda Družba i obustavi isporuka krajem siječnja.

MOL mora platiti kaznu u iznosu od 43 milijuna forinti (122 tisuće eura) budući da je prekršio obavezu koja nalaže objavu informacije o izvanrednoj situaciji, stoji u priopćenju središnje banke.

Informacija je trebala biti objavljena najkasnije do 12. veljače, a kompanija ju je objavila 16. veljače, tek nakon medijskih napisa i vladinih priopćenja o ozbiljnoj situaciji koja bi mogla utjecati i na mađarsku energetsku politiku, dodaje se u priopćenju.

Mađarska središnja banka, regulator tržišta kapitala, otvorila je krajem veljače istragu kako bi utvrdila je li skupina prodavača dionica naftne i plinske grupe MOL u nekoliko transakcija s kraja siječnja možda trgovala na temelju povlaštenih informacija, izvijestili su tada mađarski mediji.

Istraga se, prema navodima mađarskih medija, nadovezala na prijavu Udruge za zaštitu interesa pojedinačnih ulagača Mađarske burze (TEBÉSZ) središnjoj banci o mogućoj povredi javnog interesa u trgovini MOL‑ovim dionicama.

Prema navodima udruge, kompanija je vjerojatno prekršila obvezu o transparentnosti budući da nije na stranici burze izvijestila o oštećenju naftovoda Družba 27. siječnja i o obustavi transporta nafte.

Poremećaj u opskrbi sirovinama važna je informacija, naglasio je tada za portal 24.hu predsjednik uprave TEBÉSZ-a Gábor Dióslaki, povukavši usporedbu s izvanrednom objavom MOL-a sredinom veljače o zahtjevu za otpuštanjem nafte iz strateških rezervi kako bi se osigurala opskrba gorivom.

Središnja banka potvrdila je u veljači za Reuters da je otvorila istragu o potencijalno spornim transakcijama, ne navodeći tko je podnio prijavu, uz obrazloženje da ne može otkriti pojedinosti jer je postupak u tijeku.

„Na temelju podnesene prijave u kojoj se navodi sumnja da se MOL‑ovim dionicama možda trgovalo na temelju povlaštenih informacija, središnja banka provjerava jesu li u određenim transakcijama na tržištu kapitala povezanim s izdavateljem možda prekršene odredbe o zabranjenom trgovanju povlaštenim informacijama”, stoji u odgovoru banke Reutersu.

MOL je pak u veljači u odgovoru na upit Reutersa poslan e-poštom naglasio da “je… uvijek poštivao nadležne zakone, u svim aspektima. (Kompanija) slijedi načelo transparentnosti tržišta kapitala i na raspolaganju je mađarskoj središnjoj banci po svim pitanjima“.

Informacije na stranici Budimpeštanske burze pokazale su da su četiri MOL-ova direktora u razdoblju od 27. siječnja do 6. veljače prodala dionice ukupne vrijednosti 1,57 milijardi forinti (4,14 milijuna eura).

MOL je tada napomenuo da je objavio informacije o tim transakcijama na web stranici burze u siječnju i veljači, u skladu s propisima o transparentnosti za rukovoditelje tvrtki koje kotiraju na burzi.