Moraju raditi sedam dana u tjednu. Investitor: “Ta uloga nije za svakoga”

Silicijska dolina oduvijek je veličala kulturu užurbanosti. Neki startupi, poput tvrtke za obrazovanje o umjetnoj inteligenciji Arrowster, tvrtke za zapošljavanje Mercor i tvrtke Corgi koju podržava Y Combinator, podižu je na višu razinu sa 6 i 7-dnevnim radnim tjednom.

“Ova uloga nije za svakoga”, stoji u objavi Arrowstera, startupa za umjetnu inteligenciju koji pomaže studentima da se prijave za programe studiranja u inozemstvu. Traži ambicioznog poduzetnika koji će pomoći u poticanju rasta, ali također navodi zahtjev za rad sedam dana u tjednu.

“Nema načina da se to uljepša. U startupima radite iznimno naporno“, rekao je izvršni direktor Kenneth Chong za Forbes. Chong, 30, usporedio je tu poziciju s ulogom sportaša, koji intenzivno trenira i posvećuje vrijeme i energiju sportu izvan uobičajenog radnog vremena. “Ne žele svi biti sportaši. A ako to žele, onda ste odabrali taj život.“

Tvrtka s pet zaposlenika ima sjedište u San Franciscu, sa Chongom u području zaljeva San Francisca, njegovog suosnivača u New Yorku i tri zaposlenika u Vijetnamu. Umjesto standardnog radnog tjedna, smatra da bi rasporedi trebali biti podijeljeni na manje intervale rada i odmora, s intenzivnim radnim sesijama nakon kojih slijedi popodnevni odmor, umjesto čekanja vikenda za predah. “Zašto tjedan traje sedam dana? Ako razmislite o tome, nema logičnog razloga“, rekao je. “Možda postoje povijesni razlozi, ali zašto se radi pet dana, a dva dana ne radi?“

Arrowster nije jedini startup koji je prihvatio radni tjedan bez vikenda. Oglasi za posao tvrtke Corgi, koju podržava Y Combinator, također dolaze sa zahtjevom o sedmodnevnom radom tjednu u osiguravajućem startupu “rocketship”. “Radimo sedam dana u tjednu u našem uredu u San Franciscu jer vjerujemo u pomicanje granica”, napisao je Josh Jung iz Corgija u ažuriranju LinkedIna ranije ovog mjeseca.

Izdašni bonusi zaposlenicima

U oglasima za posao, biotehnološka tvrtka Latchbio, startup za alate za umjetnu inteligenciju Autotab i jednorog za zapošljavanje Mercor pozivaju nove zaposlenike da rade šest dana u tjednu u uredu. Mercor, koji je u veljači prikupio 100 milijuna dolara uz procjenu od 2 milijarde dolara, u oglasima za posao također navodi da nudi bonus od 10.000 dolara za stanovanje zaposlenicima koji žive unutar pola kilometara od svog ureda u financijskom okrugu u San Franciscu.

Tvrtka je prije radila sedam dana u tjednu, ali je počela uzimati slobodnu nedjelju otprilike godinu dana nakon pokretanja posla, rekao je izvršni direktor Brendan Foody za Forbes. Startup ima oko 90 radnika, a Foody je rekao da razumije da će se kultura morati promijeniti ako tvrtka naraste i zaposli, recimo, tisuću ljudi. “Ali idealno bi bilo da je zadržimo koliko god je to moguće”, rekao je.

“Šest dana u tjednu nije obavezno u Decagonu, startupu iz San Francisca koji obučava AI zaposlenike za odgovaranje na pozive kupaca, ali je to postalo dio kulture tvrtke”, rekao je suosnivač Jesse Zhang za Forbes. Do jedne trećine tvrtke s 80 zaposlenika obično radi nedjeljom u svom uredu u gradskoj četvrti South of Market, prema Zhangu.

Rekao je da je praksa započela jer su on i njegov suosnivač, Ashwin Sreenivas, počeli dolaziti u ured nedjeljom, a i drugi su počeli slijediti njihov primjer. Rekao je da je raspored neformalan, neki zaposlenici dolaze oko podneva i dolaze i odlaze kako žele. Prednost je, rekao je, osobna suradnja bez ometanja sastanaka. “Naš tim to stvarno prihvaća.“

“Dugotrajni rad može biti prednost”

Kako je umjetna inteligencija poharala Silicijsku dolinu, nova generacija startupa nalazi se u iscrpljujućoj utrci – ne samo protiv drugih dobro financiranih novoosnovanih tvrtki, već i protiv tehnoloških velikana koji se zalažu za nadogradnje umjetne inteligencije, kao i protiv AI divova poput OpenAI-ja i Anthropica koji bi mogli uništiti mlade startupe novim ažuriranjima značajki.

U toj gužvi, dugotrajni rad može biti prednost. Isto tako i tvrdnje o intenzivnoj radnoj kulturi koje mogu pomoći u privlačenju talenata i u konačnici novca od strane ulagača rizičnog kapitala. U studenom je objava na X-u od suosnivača Greptilea, Daksha Gupte, postala viralna nakon što je upozorio potencijalne zaposlenike da njegov startup za pregled AI koda ne nudi ravnotežu između poslovnog i privatnog života te minimalno šestodnevni radni tjedan. Gupta je kasnije objavio: “Moj inbox sadrži mailove sa 20% prijetnji smrću i 80% prijava za posao.“

Postoji presedan za dulje radne tjedne. U Kini takva kultura prožima domaće tehnološke divove poput Alibabe, ByteDancea i JD.coma, što se odnosi na radno vrijeme od 9 do 21 sat, 6 dana u tjednu. U Grčkoj je vlada prošle godine donijela zakon kojim se propisuje šestodnevni radni tjedan za tvrtke u određenim industrijama, poput proizvodnje, koje pružaju usluge 24 sata dnevno, s 40% prekovremenog rada za radnike. U Južnoj Koreji, niz utjecajnih tvrtki, uključujući Samsung, prošle je godine počeo obvezivati ​​menadžere da rade šest dana u tjednu.

Silicijska dolina možda nema izraz za to, ali dugi sati rada sastavni su dio hustle kulture u brzorastućim startupima već desetljećima. Hackathoni, maratonske sesije gdje inženjeri omamljeni kofeinom cijelu noć kodiraju kako bi izgradili proizvod, dio su DNK tehnološke industrije. Pod suosnivačem Ubera Travisom Kalanickom, moto aplikacije za prijevoz bio je raditi više, dulje i pametnije.

Iscrpljujuća radna kultura

Izvršni direktor Tesle i SpaceX-a Elon Musk pohvalio se sa 100-satnim radnim tjednom. Sam Altman iz OpenAI-ja tvrdio je da je toliko naporno radio na ranijem startupu da je dobio skorbut (kasnije je priznao da je to samodijagnosticirao). I nije samo tehnološka industrija koja radi iscrpljujuće sate. Na Wall Streetu, neki mlađi bankari imaju 110-satni radni tjedan.

Suosnivač Autotaba, Jonas Nelle, također radi šest dana u tjednu iz ureda startupa u New Yorku, ali vidi veliku razliku između napornog rada kulture i brzog iskorištavanja procvata umjetne inteligencije. “Ovo je vrlo jedinstven trenutak koji opravdava žrtvovanje nekih stvari kako bi se kratkoročno imalo više fokusa“, rekao je Nelle za Forbes.

Nelle i njegov suosnivač trenutno zapošljavaju osnivača-inženjera koji će im se pridružiti u radu šest dana u tjednu. “To definitivno diskvalificira neke ljude, ali je ujedno i filter za pronalaženje pravih ljudi i uvjeravanje da je vaša tvrtka ono čemu treba posvetiti vrijeme i energiju.“

U nedjelju poslijepodne, tijekom poziva iz svog ureda, Nelle se usprotivio ideji da rad treba biti odvojen od privatnog života. “Ako programirate ili pokušavate izgraditi tvrtku, to se čini kao zadana kulturna pretpostavka.”

Problem s kršenjem poštenih radnih praksi

“Iako zvuči ekstremno, općenito nema ograničenja o tome koliko sati ljudi mogu raditi, sve dok se smatraju izuzetima od zakona o prekovremenom radu”, rekla je Catherine Fisk, profesorica prava na Sveučilištu Kalifornija u Berkeleyju, koja se specijalizirala za politiku zapošljavanja i rada. U SAD-u ne postoji savezni zakon koji ograničava broj odrađenih dana ili sati, ali države imaju vlastite zakone o radu.

U Kaliforniji gdje se nalaze mnogi startupi, izuzeti zaposlenici s plaćom moraju ispunjavati određene kriterije, poput toga da su u izvršnom menadžmentu ili imaju određeno zanimanje poput odvjetnika, kao i da zarađuju dvostruko više od minimalne plaće u državi – granicu koju većina tehnoloških radnika lako prelazi. “Mogli biste raditi 8 dana u tjednu da to postoji”, rekao je Fisk.

Međutim, ta bi praksa mogla dovesti do problema s kršenjem poštenih radnih praksi ako su stariji radnici ili osobe s obiteljima diskriminirani, rekla je Orly Lobel, profesorica radnog prava na Sveučilištu u San Diegu. Osim pitanja zakonitosti, rizik od izgaranja mogao bi naštetiti i tvrtkama. “Prilično sam uvjerena da nije stvar u broju sati i broju dana koje radite“, rekla je. “Već je puno više riječ o kvaliteti.“

Od pandemije mnoge tehnološke tvrtke pokušale su se odreći prilagodbi za ravnotežu između poslovnog i privatnog života napravljenih za eru rada od kuće, ali ponekad se otpor prema dugom radnom vremenu proširio u javnosti. “Crunch” je postao popularan izraz u industriji videoigara za prekovremeni rad potreban za poštivanje rokova. No pritužbe na višemjesečne ili čak dugogodišnje prekovremene radne sate u studijima poput Epic Gamesa, razvojnog studija Fortnitea, i CD Projekt Reda, autora Cyberpunka, izazvale su kritike zbog sagorijevanja i iscrpljujućih radnih kultura.

Ironija šestodnevnog ili sedmodnevnog radnog tjedna za tvrtke koje se bave umjetnom inteligencijom jest u tome što su se mnogi hvalili da će umjetna inteligencija stvoriti novu eru produktivnosti, što je dovelo do predviđanja kraćeg radnog tjedna. “Vaša će djeca živjeti do 100 godina i neće imati rak zahvaljujući tehnologiji“, rekao je izvršni direktor JPMorgana Jamie Dimon 2023. godine. “I doslovno će vjerojatno raditi tri i pol dana u tjednu.” Lazarus AI, tvrtka koja gradi temeljne modele umjetne inteligencije, ranije ove godine rekla je da bi umjetna inteligencija mogla apsolutno skratiti radni tjedan na četiri dana jer modeli postaju sposobniji.

Chong, osnivač Arrowstera, rekao je da tvrtke koje se bave umjetnom inteligencijom moraju više raditi kako bi stvorile tu potencijalnu budućnost. “Radi se o iskorištavanju prednosti umjetne inteligencije, ali te prednosti moraju izgraditi drugi ljudi“, rekao je.

Richard Nieva, novinar Forbesa