Mplus zaključio akviziciju rumunjskog Valorisa

Tvrtka Mplus, dio Bosqar Invest grupe, izvijestila je u petak da je zaključila akviziciju kompanije Valoris iz Rumunjske, čime dodatno učvršćuje svoju poziciju na rumunjskom tržištu.

Mplus je preuzimanje Valorisa, vodeće CX (Customer Experience) i BPO (Business Process Outsourcing) kompanije u Rumunjskoj najavio u travnju ove godine, a sada je, kako navodi u petak, ta transakcija dobila sva potrebna regulatorna odobrenja, ispunila sve predmetne uvjete te je zaključena. Pritom se ne navodi vrijednost transakcije.

“Uspješno zatvaranje akvizicije Valorisa označava važan korak u strateškoj ekspanziji Mplusa u regiji. Rumunjska je za nas ključna lokacija za nearshoring, a snažan lokalni tim Valorisa te njihova dokazana stručnost i skalabilna platforma omogućit će ubrzanu implementaciju inovacija, jačanje odnosa s klijentima i još snažniji rast”, rekao je izvršni direktor Mplusa i član uprave Bosqara Tomislav Glavaš u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Osim na rumunjskom, preuzimanjem Valorisa, koji ostvaruje prihode od 7,3 milijuna eura, Mplus dodatno proširuje kapacitete za pružanje usluga i na međunarodnim tržištima. U kombinaciji s postojećim operacijama Mplusa i razvojnim centrom Graia AI, sada okuplja više od 700 customer experience stručnjaka te pruža usluge i najnaprednije tehnološke proizvode za više od međunarodnih klijenata, dodaju iz Mplusa.

Kako su objavili ove godine u travnju, rumunjska tvrtka Valoris osnovana je 2006. te s višejezičnom platformom podržava više od 55 projekata u 12 industrija i zapošljava oko 550 ljudi.

Tada su iz Mplusa izvijestili o 14 milijuna eura vrijednim akvizicijama BPO kompanija Conectart u Češkoj i Valoris u Rumunjskoj, ali bez navođenja pojedinačnih vrijednosti.