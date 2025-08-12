Musk prijeti tužbom protiv Applea zbog rangiranja u trgovini aplikacijama

Milijarder Elon Musk zaprijetio je tužbom protiv Applea, tvrdeći da ta kompanija načinom na koji upravlja rangiranjem aplikacija umjetne inteligencije u svojoj trgovini aplikacijama navodno krši propise za zaštitu tržišnog natjecanja.

“Apple svojim ponašanjem priječi svim kompanijama za umjetnu inteligenciju, osim OpenAI‑ju, da dosegnu prvo mjesto na ljestvici u trgovini aplikacijama, čime nedvojbeno krši pravila o tržišnom natjecanju. xAI će odmah poduzeti pravne mjere”, napisao je Musk u objavi na društvenoj platformi X.

Muskov startup za umjetnu inteligenciju xAI vlasnik je aplikacije Grok, chatbota temeljenog na umjetnoj inteligenciji.

Svoje optužbe protiv Applea Musk zasad nije potkrijepio dokazima. Apple, OpenAI i xAI nisu odmah odgovorili na Reutersove upite za komentarom.

Prvo mjesto na ljestvici “Najboljih besplatnih aplikacija” u iPhoneovoj trgovini aplikacijama u SAD‑u trenutno zauzima ChatGPT, dok se xAI‑jev Grok nalazi na petom, a Googleov Gemini na 57. mjestu. Osim toga, ChatGPT jedina je aplikacija umjetne inteligencije koja se korisnicima preporučuje u sekciji ‘aplikacija koje morate imati’.

ChatGPT je i na čelu ljestvice u Googleovoj trgovini aplikacijama, prema podacima kompanije za istraživanje tržišta mobilnih aplikacija Sensor Tower.

Prošle godine Apple je s OpenAI‑jem dogovorio partnerstvo, u okviru kojeg je na Appleove mobitele, tablete i prijenosna računala integriran ChatGPT. Musk je tada rekao da će zabraniti upotrebu Appleovih uređaja u svojim kompanijama ako u njima OpenAI bude integriran na razini operativnog sustava, karakterizirajući tu integraciju kao “neprihvatljivu povredu sigurnosti”.

Milijarder već neko vrijeme ‘ratuje’ s OpenAI‑jem, iako je 2015. bio suosnivač te kompanije. Iz upravnog odbora tog startupa odstupio je 2018., četiri godine nakon što je rekao da bi AI “mogao biti opasniji od nuklearnih bombi”.

Trenutno Musk tuži OpenAI i izvršnog direktora kompanije Sama Altmana, tvrdeći da su odbacili početnu svrhu startupa, prema kojoj su umjetnu inteligenciju trebali razvijati “na dobrobit cijelog čovječanstva”.

U ranijoj objavi u ponedjeljak na X‑u Musk je upitao Apple zašto se u sekciji ‘aplikacija koje morate imati’ ne nalaze ni Grok ni X, iako su obje aplikacije visoko rangirane, zapitavši kompaniju i “igra li se politike”.

Muskovi komentari uslijedili su nakon što su nadzorna tijela i konkurenti stavili pod povećalo Appleovo upravljanje trgovinom aplikacija.

Američki sud u travnju je presudio da je Apple prekršio sudski nalog prema kojem je kompanija trebala omogućiti veću konkurenciju u svojoj trgovini aplikacijama, uputivši savezno državno odvjetništvo da protiv Applea pokrene istragu zbog nepoštivanja sudskog postupka. Radi se o slučaju koji je protiv Applea pokrenula kompanija Epic Games, vlasnik igre Fortnite.

U istom mjesecu Appleu je i tijelo za provedbu pravila zaštite tržišnog natjecanja EU‑a izreklo kaznu od 500 milijuna eura, istaknuvši da je kompanija prekršila Akt o digitalnim tržištima provedbom tehničkih i komercijalnih ograničenja koja su sprječavala razvojne inženjere da korisnike usmjere na jeftinije opcije izvan trgovine aplikacijama.