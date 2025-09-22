Naftna industrija Srbije ima novog ruskog suvlasnika. Hoće li to utjecati na Janafove poslove?

Gazprom više nije dioničar srpskog NIS-a jer je svoje dionice prenio na tvrtku Intelligence. No, udio njegove tvrtke kćeri Gazprom Nefta za sada ostaje nepromijenjen.

Dioničko društvo Intelligence iz Sankt Petersburga postalo je suvlasnik Naftne industrije Srbije – NIS. Podaci s Beogradske burze otkrivaju kako je Intelligence postao vlasnik 11,30 postotnog udjela, dok je prethodni vlasnik tog udjela bio Gazprom kojem nakon prebacivanja ostaje samo jedna dionica. Istovremeno, udio Gazpromove tvrtke kćeri Gazprom Nefta se ne mijenja. On iznosi 44,84 posto.

U navedenim dokumentima navodi se kako je transakcija provedena bez naknade, što bi značilo da dionice nisu prodane.

Nije potpuno jasno čija je tvrtka Intelligence, s obzirom da je teško pronaći neke podatke o njoj na internetu. Zanimljivo je i da za razliku od Gazpromovog, potpisnik Intelligenceovog dokumenta ne koristi ni mail na službenoj domeni, nego onaj na javnom mail.ru servisu. Njezin direktor Vsevolod Stanislavovič Vorobjov generalni je direktor tvrtke Gazprom Kapital.

Za pretpostaviti je da promjena vlasništva može imati veze s činjenicom da je NIS obuhvaćen sankcijama koje je američko ministarstvo financija uvelo energetskom sektoru Ruske federacije. To utječe i na hrvatski Janaf koji od veljače svakog mjeseca traži novu dozvolu za izvršavanje ranije sklopljenog Ugovora o transportu sirove nafte. Prema podacima sa zagrebačke burze, zadnja takva dozvola vrijedi od 27. kolovoza do 26. rujna, odnosno do petka.