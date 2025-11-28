Najposjećeniji muzej na svijetu povećava cijenu ulaznica za 45%, ovo je razlog

Cijene ulaznica za muzej Louvre u Parizu porast će za 45% za većinu posjetitelja izvan Europske unije, odlučio je upravni odbor muzeja.

Od početka sljedeće godine, turisti iz zemalja poput SAD-a, Velike Britanije i Kine morat će platiti 32 eura (37 dolara; 28 funti) za ulazak u muzej, a očekuje se da će se tim povećanjem cijena godišnje prikupiti milijuni eura za financiranje obnove muzeja, prenosi BBC.

Osiguranje i uprava muzeja suočeni su s kritikama od velike pljačke u listopadu, kada je četveročlana banda ukrala nakit vrijedan 102 milijuna dolara (76 milijuna funti) i pobjegla u roku od nekoliko minuta.

Službena revizija muzeja objavljena ubrzo nakon pljačke istaknula je neadekvatne sigurnosne sustave institucije i zastarjelu infrastrukturu.

Posjetitelji izvan EU-a u grupama s akreditiranim vodičima morat će platiti 28 eura od sljedeće godine, rekli su iz Louvrea za BBC.

Očekuje se da će povećanje cijena godišnje povećati iznos između 15 i 20 milijuna eura kako bi se podržali planovi modernizacije muzeja, dodaje se.

Louvre je prošle godine posjetilo gotovo 9 milijuna turista, a većina ih je došla iz inozemstva. Više od desetine posjetitelja dolazi iz SAD-a, a oko 6% iz Kine.

Već dugo se poziva na rješavanje problema prenatrpanog muzeja, a posjetitelji se često žale na prepune galerije i duge redove čekanja.

U siječnju su francuski predsjednik Emmanuel Macron i Louvre najavili poboljšanja te predložili veće cijene za stanovnike izvan EU-a u 2026. godini.

Macron je također rekao da će Mona Lisa biti premještena u novi prostor kako bi se riješila prenapučenost.

Louvre će također obnoviti i druge dijelove muzeja i dodati nove sadržaje poput toaleta i restorana – nadogradnje za koje se predviđa da će koštati nekoliko stotina milijuna eura.

Ranije ovog mjeseca, Louvre je najavio zatvaranje galerije koja izlaže grčku keramiku zbog strukturnih problema.

Istraga nakon listopadske pljačke otkrila je da je muzej potrošio znatno više na kupnju novih umjetničkih djela, ali daleko manje na održavanje i restauraciju.