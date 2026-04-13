Najveća gospodarstva Europske unije u odnosu na vodeće američke savezne države: Usporedba BDP-a

Američke savezne države nadmašuju vodeća gospodarstva EU-a prema BDP-u po stanovniku, i nominalno i po kupovnoj moći. Što se tiče BDP-a po stanovniku, čak je i najsiromašnija američka država nadmašila pet vodećih europskih gospodarstava u 2024., s jedinom iznimkom Njemačke, gdje se razlika smanjila na oko 1500 eura.

Euronews Business usporedio je pet najvećih gospodarstava EU-a s pet najvećih američkih saveznih država, mjereći i ukupni BDP i BDP po stanovniku – nominalno i prema standardu kupovne moći (PPS).

Prema Eurostatu i Zavodu za ekonomske analize, među 10 gospodarstava, Njemačka ima najveći BDP od 4,47 bilijuna eura od 2025. Kalifornija je na drugom mjestu s 3,76 bilijuna eura.

Francuski BDP iznosi 2,98 bilijuna eura, a slijede Teksas (2,57 bilijuna eura), Italija (2,26 bilijuna eura) i New York (2,18 bilijuna eura).

Kao četvrto najveće gospodarstvo u EU, Španjolska je sedma na listi s 1,69 bilijuna eura, a slijedi je Florida (1,62 bilijuna eura).

5 najvećih gospodarstava EU-a u usporedbi s 5 najvećih američkih saveznih država prema BDP-u izraženo u eurima (2025.); Izvor: Eurostat

Nizozemska je peto najveće gospodarstvo EU-a s 1,18 bilijuna eura, dok Illinois (1,06 bilijuna eura) ima najmanji BDP među svih 10 gospodarstava.

Zanimljivo je da se zemlje EU-a i američke savezne države pojavljuju jedna za drugom na ljestvici, umjesto da budu grupirane zajedno.

Američke savezne države vode po BDP-u po stanovniku

Što se tiče BDP-a po stanovniku, slika se značajno mijenja, jer pet vodećih američkih gospodarstava nadmašuje europska.

Na temelju podataka Međunarodnog monetarnog fonda i Zavoda za ekonomske analize iz 2024. godine, New York prednjači sa 108.444 eura, a slijede Kalifornija (96.887 eura) i Illinois (83.490 eura).

Teksas (82.058 eura) je nešto iznad američkog prosjeka (79.587 eura), dok Florida ima najniži BDP po stanovniku s 69.706 eura.

Nizozemska ima najveći BDP po stanovnika među vodećim gospodarstvima EU-a s 62.537 eura, dok je prosjek EU-a 39.970 eura.

Za Njemačku ta brojka iznosi 51.817 eura, za Francusku 42.671 eura, za Italiju 37.162 eura i za Španjolsku 32.475 eura.

BDP po stanovniku prema PPS-u

Prema Međunarodnom monetarnom fondu, u BDP-u po glavi stanovnika u međunarodnim dolarima, koji odražava kupovnu moć, u 2025. godini, američke savezne države postigle su bolje rezultate od gospodarstava EU-a, osim Floride i Nizozemske.

New York je i dalje na najvišoj poziciji sa 108.500, a slijedi Kalifornija (90.300). Prosjek za SAD je 89.599. Illinois ima 89.300, a Teksas 87.600.

Nizozemska ima najveću vrijednost među vodećim gospodarstvima EU-a s 84.035, dok Florida, sa 75.000, ima najnižu razinu među američkim saveznim državama.

BDP po stanovniku prema kupovnoj moći (izraženo u dolarima): 5 najvećih gospodarstava EU u usporedbi s 5 najvećih saveznih država SAD-a (2025.)



Njemačka je druga u EU sa 73.553. Francuska (66.061) je nešto iznad prosjeka EU (64.870).

Italija je nešto ispod prosjeka EU, dok Španjolska ima najniži BDP po glavi stanovnika u PPS-u među pet najvećih gospodarstava EU i među svih 10 gospodarstava na popisu.

S druge strane, teško siromaštvo veće je u SAD-u nego u vodećim europskim gospodarstvima.

Vrijeme potrebno za zaradu 1 dolara u međunarodnim dolarima u SAD-u iznosi 63 minute. To je otprilike dvostruko više od prosjeka u Njemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji, prema istraživaču sa Sveučilišta u Oxfordu.