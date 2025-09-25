Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. “Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu”

Američka agencija za granice optužila je Giant da u postrojenjima na Tajvanu tjeraju zaposlenike na prisilni rad “što je rezultiralo proizvodima ispod tržišne vrijednosti i nanijelo štetu američkim poduzećima u milijunskim iznosima”.

Giant, najveći svjetski proizvođač bicikala, u četvrtak je upozorio na kašnjenja u isporukama u Sjedinjene Američke Države nakon što su američki carinski dužnosnici najavili iznenadnu zabranu uvoza zbog neodređenih optužbi o prisilnom radu.

Američka carina i zaštita granica (CBP) izdala je u srijedu nalog za zadržavanje Giantovih bicikala, njihovih dijelova i dodatne opreme proizvedene na Tajvanu nakon istrage o ovom biciklističkom gigantu, koja je otkrila pokazatelje prisilnog rada.

Giant je za CNN izjavio da će podnijeti zahtjev za ukidanje naloga, dodavši da ranije nije bio svjestan nikakve američke istrage o svom poslovanju. Tvrtka je priopćila da će surađivati s CBP-om.

Američka agencija za granice navela je da je njezina istraga identificirala “zlouporabu ranjivosti, zlostavljačke radne i životne uvjete, rad u dužničkom ropstvu, uskraćivanje plaća i prekovremeni rad u prekomjernoj mjeri”. Nije pružila dodatne detalje ili dokaze o navodnim praksama prisilnog rada u Giantu. “Giant je profitirao nametanjem takvog zlostavljanja, što je rezultiralo proizvodima ispod tržišne vrijednosti i nanijelo štetu američkim poduzećima u milijunskim iznosima nepravedno stečene dobiti,” navodi se u priopćenju agencije od srijede.

Američka agencija navela je da Giant ima “zlostavljačke radne i životne uvjete, uskraćuje plaću i koristi prekovremeni rad u pretjeranoj mjeri” foto: Sam Yeh/AFP

“Nisi bili u našim pogonima”

Giant je rekao da nije bio kontaktiran za komentar u sklopu CBP-ove istrage.

“Koliko je nama poznato, nije bilo istraga, intervjua, posjeta lokacijama niti formalnih zahtjeva za informacijama od strane američkih vlasti”, izjavio je za CNN Ken Li, glasnogovornik Giant Grupe. “U ovoj fazi još nismo imali izravan kontakt s njima.”

“Giant Group čvrsto je predan poštivanju ljudskih prava i zaštite radnika”, priopćila je kompanija. Dodala je da je uspostavila interne mehanizme i neovisne revizije kako bi osigurala usklađenost s međunarodnim standardima.

Nalog je uslijedio u trenutku kada bilateralne odnose između Tajvana i SAD-a testira globalna carinska ofenziva predsjednika Donalda Trumpa, dok su pregovori o njihovoj vidini još u tijeku.

Povezanost s carinama?

Na pitanje CNN-a vjeruje li Giant da je CBP-ov nalog povezan s tim pregovorima o carinama, glasnogovornik je rekao da tvrtka “ne donosi nikakve pretpostavke”.

Giant ima proizvodne pogone na Tajvanu, u Kini, Vijetnamu, Nizozemskoj i Mađarskoj. No pogođene bi bile samo pošiljke proizvedene na Tajvanu, rekao je Giant. CBP trenutačno ima oko 50 aktivnih naloga protiv proizvoda tvrtki iz Kine, Japana i Južne Koreje zbog optužbi za prisilni rad.

Osnovan 1972., Giant je postao najveći svjetski proizvođač bicikala, s više od 2,3 milijarde dolara prihoda prošle godine, navodi se na internetskoj stranici tvrtke. Trenutno zapošljava više od 13.000 ljudi širom svijeta, a prema godišnjem izvješću prošle godine prodao je gotovo 4 milijuna bicikala globalno.