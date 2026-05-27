Najviši sud susjedne zemlje odlučio: Voda iz slavine nije besplatno pravo gostiju

Višegodišnji spor između turistkinje i luksuznog hotela završio je presudom koja bi mogla imati šire posljedice za restoransku i hotelsku industriju.

Zahtjev turistkinje za običnom čašom vode iz slavine u luksuznom hotelu u talijanskim Dolomitima prerastao je u višegodišnji sudski spor koji je završio presudom najvišeg talijanskog suda: posluživanje vode iz slavine nije pravo potrošača.

Slučaj datira iz 2019. godine, kada je žena tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana boravila u hotelu s pet zvjezdica u skijalištu Corvara, u mjestu Badia. Imala je polupansion, pri čemu su večere bile uključene u cijenu, ali ne i pića.

Prirodni resurs i pravo

Prema pisanju talijanskih medija, turistkinja je više puta tražila vodu iz slavine uz obrok, čak nudeći da je plati. Hotel je to odbio, pa ju je svake večeri na stolu čekala boca mineralne vode od 0,75 litara po cijeni od sedam eura.

Tijekom boravka žalila se da joj se “sustavno uskraćuje mogućnost konzumiranja vode iz slavine” te da je prisiljena kupovati flaširanu vodu, navodi Corriere Alto Adige pozivajući se na sudske dokumente.

Nakon odmora odlučila je pokrenuti pravni postupak. Tvrdila je da je voda “prirodni resurs i univerzalno ljudsko pravo” te da minimalna količina vode potrebna za život mora biti dostupna bez naknade. Vodu iz slavine smatrala je sastavnim dijelom hotelske usluge, uspoređujući je s krevetom, grijanjem ili sapunom u kupaonici.

Smatra se nepristojnim

Od hotela je tražila 2700 eura odštete zbog, kako je navela, “materijalne štete i emocionalne patnje”.

No sudovi prvog i drugog stupnja odbacili su njezin zahtjev, a isto je sada učinio i Vrhovni sud. Najviši talijanski sud je zaključio da talijanski zakon ne obvezuje restorane ni hotele da gostima poslužuju vodu iz slavine.

Slučaj otvara i šire pitanje promjene potrošačkih navika u Italiji, zemlji u kojoj se traženje besplatne vode iz slavine u restoranima tradicionalno smatra nepristojnim, osobito ako je gostima već ponuđena flaširana voda. Ipak, rastuća svijest o smanjenju plastičnog otpada posljednjih godina mijenja praksu pa sve više restorana uvodi filtriranu vodu kao alternativu flaširanoj.