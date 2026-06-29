Nakon dijagnoze teško bolesti, vraća se na mjesto voditelja kviza Tko želi biti milijunaš

Popularnom voditelju bolest je dijagnosticirana u ranoj fazi, a nakon liječenja ponovno preuzima vođenje jednog od najgledanijih televizijskih kvizova.

Britanski televizijski voditelj Jeremy Clarkson vraća se kao voditelj popularnog kviza Tko želi biti milijunaš? nakon što je nedavno otkrio da mu je dijagnosticiran agresivan oblik raka prostate.

Clarkson (66) je dijagnozu objavio u najnovijim epizodama dokumentarno-reality serijala Clarksonova farma, istaknuvši da je bolest otkrivena u ranoj fazi. U razgovoru za The Sunday Times otkrio je da je prije dva mjeseca napravio PSA test koji više nije pokazivao znakove raka te da je trenutačno u remisiji.

Dogovoreno je 35 epizoda

Televizijska kuća ITV u ponedjeljak je objavila da će Clarkson voditi još 35 novih epizoda franšize Tko želi biti milijunaš?, uključujući 15 epizoda originalnog kviza i 20 epizoda njegova novog spin-offa Millionaire Hot Seat, piše The Indepedent.

Clarksonovo vođenje i dinamičniji način igre bili ključni razlozi zbog kojih je ITV naručio nove epizode kviza foto: Matt Dunham/AP via Guliver

Novi format dobio zeleno svjetlo

Novi format, koji je premijerno prikazan ranije ove godine, brzo je dobio zeleno svjetlo za nastavak snimanja. U njemu natjecatelji odgovaraju na pitanja pod znatno većim vremenskim pritiskom, a pogrešan odgovor znači trenutno ispadanje iz igre i smanjenje glavne novčane nagrade.

Natjecatelji mogu preskočiti pitanje i ostati u igri, ali se tada vraćaju na kraj reda, što znači da možda više neće dobiti priliku ponovno sjesti u “vruću stolicu”, jedino mjesto s kojeg mogu osvojiti glavnu nagradu.

Prema riječima Katie Rawcliffe, direktorice ITV-a zadužene za zabavni i reality program, franšiza Millionaire i dalje ostvaruje snažne rezultate gledanosti, dok je novi format Millionaire Hot Seat dodatno osvježio koncept. Upravo su Clarksonovo vođenje i dinamičniji način igre bili ključni razlozi zbog kojih je ITV naručio nove epizode oba kviza.

Snimanje novih epizoda počinje kasnije ove godine, a emitirat će se na platformama ITV i ITVX.