Nakon najave Trumpove uredbe, dionice jednog sektora ‘odletjele u nebo’

Zbog očekivanja da će potražnja za električnom energijom u SAD-u naglo porasti, američki predsjednik planira potpisati izvršne uredbe kojima bi se pojednostavila izgradnja novih reaktora. Dionice u sektoru nuklearne energije u petak snažno su skočile

Dionice u sektoru nuklearne energije snažno su porasle u petak nakon izvješća da američki predsjednik Donald Trump planira potpisati izvršne uredbe kojima bi se pojednostavila izgradnja novih reaktora, s obzirom na to da se očekuje da će proizvodnja električne energije u SAD-u doseći rekordne razine u sljedeće dvije godine.

Dionice Constellation Energyja, najvećeg nuklearnog operatera u SAD-u, porasle su za tri posto do petka poslijepodne. Dionice rudarskih kompanija koje se bave uranom također su snažno skočile – Uranium Energyja za 23 posto, Energy Fuelsa za 17 posto te Cameco Corporationa i Centrus Energyja za 9,5 i 22 posto. Uspješan dan na burzi imala je i tvrtka Oklo, koja razvija napredne reaktore i podupire je šef OpenAI-ja Sam Altman. Njezine dionice skočile su za 25 posto u jednom danu. Slične rezultate zabilježile su i druge nuklearne tehnološke kompanije poput Nano Nuclear Energyja (29%) i NuScale Powera (16%). Druge kompanije poput Vistra (1,9%) i GE Vernova (1,5%) također su imale rast dionica u petak, dok je Global X Uranium ETF, koji trguje među dionicama poduprtim uranom, skočio za više od 10 posto.

Manje za zdravstvo i obnovljivu energiju

Očekuje se da će nuklearna industrija profitirati i od proračunskog zakona koji je u četvrtak prošao u Zastupničkom domu. Zakon, koji Trump naziva svojim “jednim velikim predivnim zakonom” i koji žestoko osporavaju demokrati, uključuje odredbe koje bi smanjile izdvajanja za Medicaid za gotovo 700 milijardi dolara te za nacionalni program prehrambene pomoći. Ipak, središnje mjesto u zakonu zauzimaju porezna smanjenja, više od pet bilijuna dolara, pri čemu bi oko dvije trećine Amerikanaca plaćalo manje poreze do 2027. godine. Zakon također predviđa ukidanje poreznih olakšica za proizvodnju obnovljive energije do 2031., no olakšice za nuklearnu energiju ostaju sačuvane.

Umjetna inteligenicija – spas ili prokletstvo?

Prema podacima Američke energetske informacijske agencije (EIA), proizvodnja električne energije u SAD-u dosegnut će rekordne razine u 2025. i 2026. godini, što je rezultat povećane potražnje AI podatkovnih centara i kriptovaluta te sve veće potrošnje kućanstava i poslovanja. Potražnja će 2025. dosegnuti 4205 milijardi kilovatsati, nadmašivši rekord iz 2024. (4097 milijardi kWh), a 2026. će ponovno rasti. Prema analizi Goldman Sachsa, globalna potrošnja energije podatkovnih centara zbog razvoja umjetne inteligencije mogla bi porasti za čak 165 posto. U SAD-u se procjenjuje da bi potražnja mogla doseći 400 teravatsati do 2030., što je velik skok u odnosu na 100 TWh iz 2020. Neki istraživači upozoravaju na veliki energetski apetit AI-ja, dok drugi smatraju da će tehnologija postati učinkovitija i trošiti manje energije.

Ty Ruosh, novinar Forbesa