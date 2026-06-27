Nakon pobune zbog privatnog tunela dugog pola kilometra, Porscheov milijarder prodaje povijesnu vilu

Odustavši od gradnje privatnog tunela vrijednog 10 milijuna eura, austrijsko-njemački automobilski magnat prodaje nekadašnji dom književnika Stefana Zweiga.

Wolfgang Porsche, predsjednik Nadzornog odbora Porsche AG-a i jedan od nasljednika obiteljskog automobilskog carstva, odustao je od kontroverznog projekta izgradnje privatnog tunela vrijednog oko 10 milijuna eura, koji je trebao voditi do njegove vile u Salzburgu. Nakon višemjesečnih kritika javnosti, luksuznu nekretninu odlučio je staviti na prodaju.

Porsche je 2020. za 8,4 milijuna eura kupio povijesnu vilu iz 17. stoljeća, poznatu kao Paschinger Schlössl, smještenu na brdu Kapuzinerberg iznad Salzburga. Prošle godine ishodio je dozvolu za izgradnju oko 500 metara dugog privatnog tunela, kojim bi iz javne garaže u središtu grada mogao izravno pristupati podzemnoj garaži s osam parkirnih mjesta uz vilu.

Projekt je izazvao oštre reakcije u Austriji, gdje su ga kritičari prozvali “tunelom za jednog”, smatrajući ga simbolom rastućih društvenih nejednakosti u gradu koji se istodobno suočava s nedostatkom stanova i visokim cijenama najma.

Nekretnina na prodaju uz “bonus” odobrenog tunela

Nakon što je odustao od projekta, Porsche je vilu stavio na tržište za 12,7 milijuna eura, gotovo 50 posto više nego što je za nju platio prije pet godina. Posebna vrijednost nekretnine, prema prodajnom oglasu, upravo je već ishođena dozvola za gradnju privatnog tunela i podzemne garaže. Budući vlasnik moći će realizirati projekt, ali samo ako radove započne prije isteka građevinske dozvole krajem 2028. godine. Porsche je za izdavanje dozvole platio 48.000 eura, piše The Guardian.

Wolfgang Porsche tijekom obilježavanja proizvodnje milijuntog primjerka modela Porsche 911 foto: Oskar Eyb/7aktuell.de via Guliver

Kontroverze nisu izazvali samo luksuzni planovi vlasnika Porschea nego i povijesna važnost same nekretnine. Vila je nekoć bila dom austrijskog književnika Stefana Zweiga, koji je u njoj živio do 1934., kada je zbog progona austrofašističkog režima bio prisiljen napustiti Salzburg.

Zweig je kuću opisivao kao “romantičnu i nepraktičnu”, naglašavajući da je jedna od njezinih najvećih vrijednosti upravo činjenica da se do nje može doći jedino pješice, usponom uz više od stotinu stepenica. Dio javnosti godinama zagovara da vila postane muzej posvećen književniku, no gradonačelnik Salzburga Bernhard Auinger izjavio je da grad nema financijskih mogućnosti za njezinu kupnju.

Javni prostor ne smije služiti privatnom luksuzu

Protivnici projekta smatraju da je upravo građevinska dozvola značajno povećala tržišnu vrijednost vile. Stranka Zelenih zato traži da grad povuče odobrenje za gradnju tunela.

“Ne može biti prihvatljivo da se javno zemljište koristi za špekulacije nekretninama. Pravila moraju vrijediti jednako za sve, a ne samo za one koji si mogu priuštiti privatni tunel”, poručila je Ingeborg Haller iz austrijskih Zelenih. Jedan od najpoznatijih slogana tijekom prošlogodišnjih prosvjeda glasio je: “Grad za sve, a ne tunel za jednoga.”

Do vile se može doći isključivo pješice, usponom uz više od stotinu stepenica foto: Guliver

Porscheov upravitelj nekretninama potvrdio je da je vila stavljena na prodaju, ali nije želio objasniti zašto je projekt napušten. Javnu raspravu oko tunela opisao je kao “debatu vođenu zavišću”, dok je glasnogovornik obitelji poručio da o cijelom slučaju neće davati dodatne komentare.