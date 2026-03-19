Napad na katarski plinski kompleks katapultirao cijene plina u Europi

Cijene plina u Europi ponovno su snažno porasle u četvrtak nakon što je Iran u odgovoru na izraelski napad na plinsko polje Južni Pars napao energetska postrojenja u zemljama uz Perzijski zaljev, oštetivši plinski kompleks u velikom izvozniku Kataru.

Megavatsat plina s rokom isporuke u travnju stajao je oko podneva na referentnoj nizozemskoj digitalnoj burzi TTF 63,50 eura i bio je skuplji za otprilike 16 posto nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine.

Današnju trgovinu otvorio je sa cijenom od 72 eura.

U odnosu na zadnji dan trgovanja u veljači, prije američko‑izraelskog napada na Iran, cijene plina trenutno su dvostruko više.

Tržišta je u srijedu uzbunila informacija o napadu na iransko plinsko polje Južni Pars.

Izrael je u srijedu napao veliko plinsko polje Južni Pars u Iranu, prema izvještajima izraelskih medija. Iranska novinska agencija Tasnim objavila je da su meta napada bila postrojenja u polju Južni Pars i u regiji Asaluyeh na jugu Irana.

Južni Pars čini oko 70 posto ukupne iranske proizvodnje plina. U veljači prošle godine proizvodnja u tom polju bila je dosegnula najvišu razinu od početka bušenja prije 20 godina, od 727 milijuna kubičnih metara dnevno, navodi iranska novinska agencija Mehr službene podatke operatera Pars Oil and Gas Company.

Iran dijeli polje s Katarom koji je u srijedu osudio napad, upozorivši da je posrijedi “opasan i neodgovoran korak” i prijetnja svjetskoj opskrbi energijom.

Teheran je najavio odgovor, pozivajući na evakuaciju područja uz petrokemijski kompleks Mesaieed, kompaniju Mesaieed i energetska postrojenja u Ras Laffanu u Kataru.

Popis meta obuhvatio je i petrokemijski kompleks Jubail u Saudijskoj Arabiji, te plinsko polje Al Hosn u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prema izvješću Al Jazeere.

Iranski napadi na kompleks u Ras Laffanu izazvali su požare i “značajnu štetu”, izvijestila je Al Jazeera, pozivajući se na priopćenje katarske državne plinske kompanije QatarEnergy.

Katarski div objavio je kupce još prije dva tjedna objavom ‘više sile’ da im neće moći isporučiti ukapljeni plin prema ugovorenim uvjetima.

Katar proizvodi otprilike petinu svjetskog ukapljenog plina i zauzima drugo mjesto na ljestvici vodećih svjetskih izvoznika, iza SAD-a.

Europska unija obustavila je uvoz ruskog plina cjevovodima, a planira prekinuti i nabavu LNG‑a. Trenutno plin nabavlja uglavnom iz SAD‑a, Norveške i Katara.

Iran je nakon američko-izraelskog napada krajem veljače preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom, europskim zemljama i njihovim saveznicima.

Hormuškim tjesnacem prolazi petina svjetskog ukapljenog plina.