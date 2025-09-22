Nastavljeni poremećaji u zračnim lukama diljem Europe

Nastavljeni su poremećaji letova diljem Europe zbog kibernetičkog napada u petak, a zračna luka u Bruxellesu zatražila je od zrakoplovnih kompanija da otkažu gotovo polovicu svojih letova u ponedjeljak.

Poremećaji u prometu u zračnoj luci u Berlinu i na londonskom Heathrowu znatno su se smanjili do nedjelje, ali kašnjenja i otkazivanja letova i dalje traju.

U izjavi u ponedjeljak ujutro, dobavljač softvera Collins Aerospace rekao je da je u završnoj fazi dovršavanja potrebnih ažuriranja softvera.

Zračna luka Bruxelles izjavila je da pružatelj usluga aktivno radi na problemu, ali da još uvijek nije poznato kada će problem biti riješen. Zatražili su od zrakoplovnih kompanija da otkažu gotovo 140 od ​​276 planiranih odlaznih letova za ponedjeljak, prema novinskoj agenciji AP.

Heathrow je u nedjelju izjavio da su napori za rješavanje problema u tijeku te se ispričao putnicima koji su se suočili s kašnjenjima u putovanju. Naglasili su da se velika većina letova nastavlja te su pozvali putnike da provjere status svojih letova prije putovanja u zračnu luku.

BBC doznaje da je otprilike polovica zrakoplovnih kompanija koje lete s Heathrowa ponovno bila online u nekom obliku do nedjelje – uključujući British Airways, koji od subote koristi rezervni sustav.

Kibernetički napadi porasli za 600 posto

Glasnogovornik berlinske zračne luke rekao je za BBC da nema naznaka koliko će dugo trajati prekid elektroničkog sustava.

Glasnogovornik britanskog Nacionalnog centra za kibernetičku sigurnost rekao je u subotu da surađuje s Collins Aerospaceom, pogođenim britanskim zračnim lukama, Ministarstvom prometa i policijom.

Europska komisija, koja ima ulogu u upravljanju zračnim prostorom diljem Europe, izjavila je da pažljivo prati kibernetički napad, ali da nema naznaka da je bio ozbiljnog karaktera.

Kibernetički napadi u zrakoplovnom sektoru porasli su za 600% u protekloj godini, prema nedavnom izvješću francuske zrakoplovne tvrtke Thales.