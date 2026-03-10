Neočekivan trend: Ljudi na lijekovima za mršavljenje sve češće kupuju jednu premium čokoladu

Podaci švicarskog proizvođača pokazuju da prodaja čokolade među korisnicima lijekova za mršavljenje u SAD-u raste brže nego u ostatku populacije.

Prodaja čokolade među američkim korisnicima GLP-1 lijekova za mršavljenje raste brže nego u ostatku populacije, objavio je u utorak švicarski proizvođač čokolade Lindt & Spruengli, pozivajući se na podatke koji su suprotni očekivanjima da bi ti lijekovi mogli smanjiti potražnju za slatkišima.

Tvrtka je navela da je interna studija, temeljena na podacima istraživačke kuće Circana iz veljače, pokazala da 15 posto američkih kućanstava koristi GLP-1 lijekove, a oni čine 17,5 posto prodaje čokolade. GLP-1 uključuje lijekove za mršavljenje poput Ozempica i Mounjara.

Lindt, proizvođač čokoladnih uskrsnih zečeva, također je objavio da je prodaja premium čokolade u SAD-u među korisnicima GLP-1 lijekova porasla za gotovo 17 posto u 2025., u usporedbi s rastom od 6,5 posto među onima koji ne koriste te lijekove, piše Reuters.

Analitičari investicijske banke Berenberg ranije su očekivali da će uvođenje oralnih GLP-1 lijekova za mršavljenje u sljedećih nekoliko godina negativno utjecati na prehrambenu industriju, posebno na sektor slastica. Procijenili su da bi to moglo smanjiti obujam prodaje Lindta za 0,9 postotnih bodova do 2027.

Predviđa se da će GLP-1 tablete proširiti uporabu tih lijekova i na pacijente koji dosad nisu koristili injekcije, uključujući više muškaraca i mlađih pacijenata, budući da se očekuje da oralni lijekovi uzrokuju manje izražen gubitak težine nego injekcijske verzije.