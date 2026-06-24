Neočekivani spasitelj tržišta nafte: Kako je jedna država spriječila eksploziju cijena

Dok su Washington i Teheran pregovarali o Hormuškom tjesnacu, ključni faktor stabilnosti tržišta nafte nalazio se tisućama kilometara dalje.

Dok Washington i Teheran pregovaraju o trajnom ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i normalizaciji protoka bliskoistočne nafte, sve više analitičara smatra da budućnost globalnog tržišta energije neće ovisiti samo o ishodu tih pregovora. Ključni igrač mogao bi biti netko tko uopće ne sjedi za pregovaračkim stolom – Kina.

Kao najveći svjetski uvoznik nafte i drugo najveće gospodarstvo svijeta, Kina je tijekom posljednjih mjeseci odigrala presudnu ulogu u ublažavanju posljedica najvećeg poremećaja na tržištu nafte u novijoj povijesti. Iako je rat u Iranu privremeno ugrozio više od 11 milijuna barela dnevne opskrbe, cijene nafte nisu dosegnule razine koje su mnogi predviđali.

Nakon izbijanja sukoba pojedini su analitičari upozoravali da bi cijena nafte mogla skočiti i do 200 dolara po barelu. No takav se scenarij nije ostvario. Brent, globalna referentna cijena nafte, početkom svibnja dosegnuo je vrhunac od 114 dolara po barelu, ali se posljednjih dana ponovno spustio ispod 80 dolara zahvaljujući očekivanjima da će Hormuški tjesnac uskoro ponovno funkcionirati bez ograničenja, piše CNN.

Prema procjenama brojnih tržišnih stručnjaka, jedan od glavnih razloga za relativno stabilno tržište upravo je Kina. Analitičari francuske banke Société Générale opisuju je kao “nevidljivu ruku” koja je pomogla održati ravnotežu između ponude i potražnje u trenutku kada je velik dio svijeta strahovao od ozbiljne energetske krize.

Strateške zalihe i zelena tranzicija

Peking je pritom iskoristio nekoliko aduta. Prije izbijanja rata godinama je stvarao strateške zalihe, koristeći pritom jeftiniju rusku i iransku naftu koja je zbog sankcija stizala po sniženim cijenama. Danas Kina raspolaže s više od milijardu barela nafte u strateškim i komercijalnim rezervama, a dio tih zaliha počela je koristiti već u svibnju.

Istodobno je smanjila uvoz, ograničila izvoz pojedinih rafiniranih proizvoda kako bi zaštitila domaće tržište te dodatno ubrzala energetsku tranziciju. Upravo je posljednji faktor postao jedan od najvažnijih strukturnih razloga smanjenja kineske potrošnje nafte.

Kina je danas globalni lider u električnim vozilima, baterijama i solarnoj energiji. Gotovo svaki drugi novi automobil prodan na kineskom tržištu pripada kategoriji električnih ili hibridnih vozila, a procjene Međunarodne agencije za energiju pokazuju da je rast električne mobilnosti prošle godine smanjio kinesku potrošnju nafte za približno milijun barela dnevno.

Za globalno tržište to je imalo dalekosežne posljedice. Manja kineska potražnja ublažila je pritisak na cijene u trenutku kada je velik dio svijeta pokušavao pronaći alternativu za izgubljene bliskoistočne isporuke.

Hoće li Kina opet riješiti problem?

No nakon mjeseci zabrinutosti zbog mogućeg manjka nafte, tržište se sada suočava s potpuno drugačijim izazovom. Međunarodna agencija za energiju upozorava da bi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i normalizacija proizvodnje na Bliskom istoku već sljedeće godine mogli dovesti do značajnog viška ponude.

Procjene pokazuju da bi rast globalne proizvodnje mogao premašiti rast potražnje za gotovo pet milijuna barela dnevno. Ako se promet kroz Hormuški tjesnac brzo normalizira, na tržište bi se moglo vratiti oko 100 milijuna barela nafte koji su trenutno blokirani. Dodatni faktor predstavlja Iran, koji bi u slučaju ublažavanja ili ukidanja američkih sankcija mogao značajno povećati vlastitu proizvodnju.

To ponovno stavlja Kinu u središte energetske jednadžbe. Dok su mnoge zemlje već osigurale dovoljne količine sirove nafte za ljetne mjesece, upravo bi kineska potražnja mogla odlučiti hoće li tržište uspješno apsorbirati nove količine ili će se suočiti s pritiskom pada cijena.

Drugim riječima, nakon što je pomogla spriječiti eksploziju cijena tijekom najveće naftne krize u desetljećima, Kina bi sada mogla imati jednako važnu ulogu u sprječavanju suprotnog scenarija – globalnog viška nafte. Zbog toga se ključno pitanje za energetska tržišta više ne svodi na to koliko će nafte biti dostupno, nego koliko će je Kina biti spremna kupiti.