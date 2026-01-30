Nepovoljni valutni tečajevi nagrizli godišnji prihod H&M-a

Švedski trgovac odjećom H&M izvijestio je da je poslovnu 2025. godinu zaključio s manjim prihodom, uz nepovoljan utjecaj valutnih tečajeva i dobre rezultate u zapadnoj Europi.

U poslovnoj godini koja je završila u studenom prošle godine neto prihod tvrtke iznosio je 228,28 milijardi kruna (2,16 milijardi eura) i bio je manji za tri posto nego u poslovnoj 2024. Izračen u lokalnoj valuti porastao je za dva posto.

U razdoblju od rujna do studenog jača kruna smanjila je neto prihod za oko sedam postotnih bodova, napominje uprava.

Najbolji rezultat kompanija je zabilježila u regiji zapadne Europe gdje joj se neto prihod zadržao na razini prethodne poslovne godine. Izražen u lokalnoj valuti uvećan je pak za dva posto.

U južnoj Europi smanjen je pak za jedan posto, a izražen u lokalnoj valuti porastao je za pet posto, pokazuje poslovno izvješće.

Najveći pad iskazan u krunama zabilježili su u regiji koja obuhvaća Aziju, Oceaniju i Afriku, za sedam posto. Slijedi regija Sjeverne i Južne Amerike s padom prihoda pretvorenog u krune za pet posto.

Neto dobit porasla je u cijeloj poslovnoj godini za 5,2 posto, na 12,2 milijarde kruna.

Kompanija je na kraju poslovne 2025. godine imala ukupno 4.101 trgovinu, za četiri posto manje nego na kraju poslovne 2024.

U razdoblju od početka prosinca prošle do 31. siječnja ove godine grupa očekuje pad prihoda iskazanog u lokalnoj valuti za dva posto, uz napomenu uprave da je rezultat u prosincu bio slabiji zbog prigušene potražnje nakon Crnog petka na kraju studenog.

“Početak nove godine obilježila je kontinuirana geopolitička i ekonomska neizvjesnost koja naglašava važnost efikasne organizacije, s brzim donošenjem odluka, uz pomno praćenje potrošača, i visokim stupnjem fleksibilnosti i kontinuirano dobrom kontrolom troškova”, rekao je izvršni direktor Daniel Erver.