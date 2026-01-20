Netflix revidirao svoju ponudu za Warner Bros. Discovery, sada daje 83 milijarde dolara u gotovini

U borbi oko budućnosti Warner Bros. Discoveryja, Netflix tvrdi da je sada spreman platiti 83 milijarde dolara u cijelosti u gotovini, umjesto kombinacije gotovine i dionica.

Netflix i Warner Bros. Discovery, skraćeno WBD, objavili su izmijenjeni plan u utorak ujutro, otprilike šest tjedana nakon što su izvorno sklopili veliki sporazum koji bi preoblikovao industriju zabave.

Tvrtke se nadaju da će nova ponuda u gotovini pomoći u obrani od Paramountove neprijateljske ponude za preuzimanje cijelog WBD-a.

Netflix nudi 27,75 dolara po dionici WBD-a za filmski studio i streaming imovinu tvrtke, koja bi se trebala kasnije ove godine odvojiti u novu javno trgovanu tvrtku pod nazivom Warner Bros.

CNN i ostali kanali u vlasništvu WBD-a postat će dio zasebne tvrtke pod nazivom Discovery Global.

Netflix je prethodno ponudio 23,25 dolara po dionici u gotovini, a ostatak u dionicama Netflixa.

Netflix je u utorak izjavio da će transakcija biti financirana kombinacijom gotovine, dostupnih kreditnih linija i obveznog financiranja.

“To pojednostavljuje strukturu transakcije, pruža veću sigurnost vrijednosti za dioničare WBD-a i ubrzava put do glasanja dioničara WBD-a“, navele su tvrtke u priopćenju za javnost, prenosi CNN.

Izvršni direktor WBD-a David Zaslav izjavio je da će WBD, nakon što tvrtka prođe reviziju američke Komisije za vrijednosne papire i burze, zakazati poseban sastanak dioničara kako bi se glasalo o poslu. Očekuje da će se to dogoditi na proljeće.

Paramount je očekivao reviziju u cijelosti u gotovini i nastavlja sa svojim planom otkupa dionica po cijeni od 30 dolara po dionici. Ranije ovog mjeseca, izvršni direktor Paramounta, David Ellison, također je zaprijetio borbom putem posrednika, obećavajući da će nominirati skupinu članova uprave sklonih Paramountu za preuzimanje uprave WBD-a.

WBD odbio Paramount

WBD je odbio Paramount i tvrdio je da Netflixov ugovor plus osnivanje Discovery Globala stavljaju investitore u bolji položaj.

Samuel A. Di Piazza, Jr., predsjednik upravnog odbora WBD-a, izjavio je u utorak ujutro: “Prelaskom na uplatu u cijelosti u gotovini, sada možemo ostvariti nevjerojatnu vrijednost naše kombinacije s Netflixom s još većom razinom sigurnosti, a istovremeno našim dioničarima pružiti priliku da sudjeluju u strateškim planovima uprave za ostvarenje vrijednosti kultnih brendova i globalnog dosega Discovery Globala.“

Paramount, s druge strane, tvrdi da kanali imaju malu ili nikakvu vrijednost kapitala.

Ranije ovog mjeseca Paramount je podnio tužbu u Delawareu kako bi dobio više informacija o procjeni kako bi, rekao je Ellison, dioničari WBD-a imali ono što im je potrebno kako bi mogli donijeti informiranu odluku o tome hoće li ponuditi svoje dionice.

Sud je, međutim, odbacio Paramountov pokušaj ubrzanja slučaja.

“Zaključivanje transakcije ovisi o završetku razdvajanja Discovery Globala, dobivanju potrebnih regulatornih odobrenja, odobrenju dioničara WBD-a i drugim uobičajenim uvjetima zatvaranja”, stoji u priopćenju Netflixa.

Netflix bi trebao objaviti kvartalnu zaradu nakon zatvaranja tržišta u utorak.