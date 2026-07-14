New York prvi u Americi zabranjuje gradnju podatkovnih centara. Evo što stoji iza te odluke

Guvernerka Kathy Hochul želi kupiti vrijeme za donošenje novih pravila koja bi trebala ograničiti utjecaj velikih AI projekata na okoliš i cijenu električne energije.

Guvernerka savezne države New York Kathy Hochul u utorak će potpisati izvršnu uredbu kojom će se na razdoblje do godinu dana obustaviti gradnja svih novih podatkovnih centara u toj saveznoj državi. Time će New York postati prva američka država koja uvodi takvu zabranu, usred sve snažnijeg protivljenja širenju infrastrukture za umjetnu inteligenciju zbog njezina utjecaja na okoliš i cijene električne energije.

Prema informacijama iz ureda guvernerke, zabrana će se odnositi na velike podatkovne centre kojima je za rad potrebno više od 50 megavata električne energije, uključujući projekte koji još čekaju građevinske dozvole.

Cilj jednogodišnje stanke jest omogućiti državi donošenje novih ekoloških pravila za takve objekte te procjenu njihova utjecaja na elektroenergetsku mrežu i druge javne resurse.

Uredba stupa na snagu odmah, ali se neće odnositi na bolnice, sveučilišta i manje podatkovne centre.

Zabrana će vrijediti najviše godinu dana, no može biti ukinuta i ranije ako država prije toga uspostavi novi regulatorni okvir. Izvršna uredba ujedno preduhitruje zakon koji je državni parlament usvojio prošlog mjeseca, a kojim se također predviđala jednogodišnja zabrana gradnje podatkovnih centara.

“Moramo zaštititi građane”

“Kako razvoj podatkovnih centara prijeti povećanjem računa za električnu energiju, iscrpljivanjem prirodnih resursa i stvara dodatnu neizvjesnost za građane New Yorka, moja je odgovornost reagirati i preuzeti vodstvo”, izjavila je Hochul za The New York Times.

Najavila je i zakon kojim bi se ukinule porezne olakšice za velike podatkovne centre.

New York je prva američka savezna država koja je uvela moratorij na gradnju podatkovnih centara, iako otpor takvim projektima raste u cijeloj zemlji.

Maine je ranije usvojio zakon kojim se gradnja novih podatkovnih centara trebala zabraniti do studenoga 2027., no guvernerka Janet Mills stavila je veto. Podržala je ideju moratorija, ali je ocijenila da zakon nije ostavio iznimku za projekt koji se planirao graditi na lokaciji nekadašnje tvornice papira.

Građani sve skeptičniji

Za razliku od toga, guverneri saveznih država poput Kalifornije, Michigana i Pennsylvanije javno podupiru daljnju izgradnju podatkovnih centara.

Prema istraživanju Gallupa objavljenom u svibnju, 71 posto Amerikanaca protivi se gradnji podatkovnih centara u svojim zajednicama. To je više nego što se protivi izgradnji nuklearnih elektrana (53 posto).

Najveći otpor bilježi se među demokratima, gdje se gradnji protivi 75 posto ispitanika, dok je protiv i 63 posto republikanaca te 74 posto politički neovisnih birača.

Siladitya Ray, novinar Forbesa (link na originalan članak)