Nijemci suzdržani u potrošnji, pokazuje novo istraživanje

Njemački potrošači pokazali su u rujnu znatno slabiju sklonost kupovini, unatoč poboljšanim očekivanjima primanja, pokazalo je u četvrtak istraživanje instituta GfK i NIM-a.

Indeks koji mjeri raspoloženje njemačkih potrošača na pragu listopada pokazuje poboljšanje, prema rastu vrijednosti za 1,2 boda, na minus 22,3 boda.

Tromjesečni trend pogoršanja time je zaustavljen, rekao je Rolf Burkl, voditelj odjela za potrošačku klimu u NIM-u, ponajprije zato što građani očekuju bolja primanja.

Pokazatelj koji mjeri očekivanja primanja porastao je za čak 11 bodova, pokazuje istraživanje.

Rujan je tako donio zaokret u odnosu na kraj ljeta, ali još se ne može pouzdano reći da hoće li se protegnuti i na predstojeće mjesece”, upozorio je Burkl, s obzirom na geopolitičku situaciju, zabrinutost za radna mjesta i obnovljeni strah od inflacije.

Potrošači tako i dalje očekuju pogoršanje gospodarske situacije i suzdržanost u planovima o kupnji.

Indeks koji mjeri njihovu sklonost kupnji pao je pak na najnižu razinu od lipnja prole godine.

Sklonost štednji blago je pak pojačana u odnosu na kolovoz, prema rastu indeksa za 0,3 boda.

Očekivanja za gospodarstvo spustila su se pak u negativan teritorij, na minus 1,4 boda.

“To znači da njemački potrošači ne očekuju značajan oporavak njemačkog gospodarstva u bliskoj budućnosti. Njihova ocjena podudara se s onom većine ekonomskih stručnjaka koji su nedavno snizili prognoze rasta za ovu godinu i sada očekuju stagnaciju aktivnosti”, zaključuju autori istraživanja.

