Nijemci suzdržaniji u planovima za zimovanje zbog većih troškova

Nijemci su ove godine suzdržaniji u planovima za putovanja i slobodno vrijeme za zimske blagdane zbog većih troškova i ekonomske neizvjesnosti, pokazuje istraživanje YouGov-a koje je naručila agencija dpa.

Samo 16 posto ispitanika ima plan za zimski odmor, njih dva posto još je neodlučno, a 81 posto ne planira ništa konkretno, pokazala je anketa koju je YouGov proveo od 8. do 10. prosinca.

Rezultati istraživanja navode da zaključak da je većini Nijemaca zimski odmor i ove godine manje važan od ljetnih putovanja, piše dpa.

Anketa je pokazala i da 15 posto ispitanika planira smanjiti troškove za odmor, a još 15 posto smanjit će aktivnosti u slobodno vrijeme.

Otprilike četvrtina ispitanika namjerava manje trošiti na odlazak u restoran.

Polovina ispitanika ne namjerava pak smanjiti troškove na slobodne aktivnosti tokom zime, pokazalo je istraživanje.

Zimska sezona u Alpama počinje ovaj vikend, pred Božić, a smanjena njemačka potrošnja mogla bi utjecati na susjedne zemlje, gdje Nijemci u to doba godine čine većinu gostiju. U Austriji je tako prošle godine gotovo polovina hotelskih gostiju stigla iz Njemačke, a u Švicarskoj njih oko 12 posto, navodi dpa.

I njemački i austrijski i švicarski ugostitelji računaju ipak na dobru sezonu, s obzirom na veći broj gostiju u 2024.

