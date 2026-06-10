NIS zatražio od OFAC-a produženje licence za rad poslije 16. lipnja

Naftna industrija Srbije (NIS) uputila je američkoj administraciji novi zahtjev za posebnu licencu kako bi mogla nastaviti rad i poslije 16. lipnja, do kad vrijedi prethodna licenca, izdana u travnju, objavio je NIS na svojoj mrežnoj stranici.

Kompanija, u većinskom ruskom vlasništvu, podnijela je zahtjev Uredu za kontrolu inozemne imovine (OFAC) Ministarstva financija Sjedinjenih Država kako bi se kompaniji omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i poslije 16. lipnja.

U zahtjevu se naglašava “značaj redovitog rada NIS-a za urednu opskrbu domaćeg tržišta, napose u svjetlu stanja na svjetskom tržištu nafte”. Istodobno, NIS ukazuje na “odmakle pregovore o promjeni vlasničke strukture NIS-a”, za šta je OFAC u nekoliko navrata produžavao licencu.

Također, NIS zahvaljuje “svim domaćim i inozemnim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetano poslovanje i time doprinese energetskoj stabilnosti Republike Srbije”.

Prethodno je u travnju OFAC produžio operativnu licencu NIS-u za za 60 dana koja istječe 16. lipnja. Do tog datuma je OFAC u međuvremenu produžio i licencu za pregovore Gaspromnjefta i MOL-a o prodaji većinskog ruskog vlasništva u kompaniji.

Američka administracija je uvela sankcije ruskom energetskom sektoru početkom 2025. godine, a poslije više odgađanja 9. listopada stupile su na snagu i sankcije NIS-u upravo zbog većinskog ruskog vlasništva. Licenca je u međuvremenu nekoliko puta produžena.