Nizak vodostaj Rajne katapultirao cijene prijevoza

Vodostaj Rajne u Njemačkoj pao je zbog toplinskog vala i manjka oborina na najnižu razinu otkada se prate podaci, otežavajući plovidbu brodova koji sada prevoze znatno manje tereta, uz višestruko veće troškove, izvijestila je agencija za unutarnju plovidbu WSV.

Plovna dubina Rajne na kritičnoj točki kod Kauba, blizu Koblenza, iznosila je u utorak samo 24 centimetra, navodi WSV.

Brodovi i dalje plove, unatoč niskom vodostaju, jer je rijeka na toj lokaciji oko metar dublja od samog plovnog puta, ali prevoze znatno manje tereta.

Zbog plitke Rajne teretni brodovi trenutačno mogu koristiti tek oko 20 posto uobičajenog kapaciteta, što povećava troškove prijevoza, jer se teret mora rasporediti na više plovila.

Trošak prijevoza teglenicama-baržama na potezu od Rotterdama do Karlsruhea poskočio je s približno 45 eura po toni krajem lipnja na sadašnjih oko 150 do 160 eura, navode trgovci.

“Isporuke baržama trenutačno su jako ograničene i brodovi plove s osjetno manje tereta”, rekao je glasnogovornik kemijske kompanije Lanxess u ponedjeljak navečer.

“Pojedine točke za utovar i istovar više nisu dostupne pa prelazimo na željeznički i cestovni prijevoz, gdje god je moguće”, dodao je.

Trgovci ujedno upozoravaju da veći troškovi mogli dodatno opteretiti njemačku industriju koja je počela pokazivati znakove oporavka.

WSV očekuje da će dubina plovnog puta kod Kauba u četvrtak pasti na novu rekordno nisku razinu od oko 21 centimetar.

Rajna je najvažniji europski komercijalni unutarnji plovni put i važna brodska ruta za prijevoz roba poput žitarica, minerala, ruda, ugljena i naftnih derivata, podsjeća Reuters.

Samo njemačka industrija transportira Rajnom otprilike 200 milijuna tona robe godišnje, uključujući gorivo i sirovine.

Brojne elektrane i industrijski pogoni u srcu Njemačke dopremaju Rajnom ugljen i sirovine za proizvodnju kemikalija, s uvoznih terminala na Sjevernom moru.

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